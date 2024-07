RENOVAÇÃO

Prova do Revalida para médicos ocorre neste final de semana

Exame serve para profissionais formados no exterior atuarem no Brasil

As provas da 2ª etapa do Revalida de 2024 ocorrem neste sábado (20) e domingo (21). O acesso aos locais de prova do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) foi liberado a partir das 11h de hoje e será liberado a partir das 15h no domingo.