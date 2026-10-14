JUSTIÇA ADIA DECISÃO

Psicólogo condenado por matar 17 gatos pode ter pena elevada para mais de 46 anos

Recurso do Ministério Público do DF quer aumentar condenação a nove anos de prisão de Pablo Stuart Fernandes Carvalho

Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:56

TJDFT adia julgamento de recurso contra psicológo acusado de matar 17 gatos Crédito: Reprodução/Metropoles

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) adiou o julgamento do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que pede o aumento da pena do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, condenado por maus-tratos a 17 gatos. A sessão estava prevista para esta quinta-feira (15), mas foi suspensa a pedido da defesa. Ainda não há nova data para o julgamento.