Psicólogo condenado por matar 17 gatos pode ter pena elevada para mais de 46 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:56
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) adiou o julgamento do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que pede o aumento da pena do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, condenado por maus-tratos a 17 gatos. A sessão estava prevista para esta quinta-feira (15), mas foi suspensa a pedido da defesa. Ainda não há nova data para o julgamento.
O caso foi revelado pelo Metrópoles, em março de 2025. Em abril de 2026, Pablo foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão e proibido de assumir a guarda de novos animais de estimação. O Ministério Público argumenta que o psicólogo deve responder individualmente pela morte de cada um dos 17 gatos. Se o recurso for aceito, a pena poderá ultrapassar 46 anos de prisão.