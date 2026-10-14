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Psicólogo condenado por matar 17 gatos pode ter pena elevada para mais de 46 anos

Recurso do Ministério Público do DF quer aumentar condenação a nove anos de prisão de Pablo Stuart Fernandes Carvalho

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:56

TJDFT adia julgamento de recurso contra psicológo acusado de matar 17 gatos
TJDFT adia julgamento de recurso contra psicológo acusado de matar 17 gatos Crédito: Reprodução/Metropoles

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) adiou o julgamento do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que pede o aumento da pena do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, condenado por maus-tratos a 17 gatos. A sessão estava prevista para esta quinta-feira (15), mas foi suspensa a pedido da defesa. Ainda não há nova data para o julgamento.

O caso foi revelado pelo Metrópoles, em março de 2025. Em abril de 2026, Pablo foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão e proibido de assumir a guarda de novos animais de estimação. O Ministério Público argumenta que o psicólogo deve responder individualmente pela morte de cada um dos 17 gatos. Se o recurso for aceito, a pena poderá ultrapassar 46 anos de prisão.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Justiça Psicólogo Gatos Distrito Federal

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