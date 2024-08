VIOLÊNCIA

Publicitário morre em tentativa de assalto de moto BMW em bairro nobre de São Paulo

Os latrocínios estão em alta no Estado. No primeiro semestre, houve aumento de 15% dos casos no Estado, segundo dados da SSP. Ao todo, foram 92 vítimas no período, ante 80 de janeiro e junho do ano passado. O crescimento foi ainda maior na capital, com variação de 22,7% no período.