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Punições para condutores alcoolizados vão mudar; nova penalidade inclui suspensão do direito de dirigir por 10 anos

Se o acidente resultar em morte da vítima, a multa será multiplicada por 50

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:58

Punições para condutores alcoolizados vão mudar; nova penalidade inclui suspensão do direito de dirigir por 10 anos
Punições para condutores alcoolizados vão mudar; nova penalidade inclui suspensão do direito de dirigir por 10 anos Crédito: Shutterstock

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3.574/24, que aumenta as punições para motoristas que dirigirem sob influência de álcool e causarem acidentes, desde que seja comprovada a responsabilidade pela ocorrência.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), ao projeto do ex-deputado Gilvan Maximo (DF). A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro e estabelece novas penalidades conforme a gravidade das consequências.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado

Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira, 509 x Posto BR (Portátil/Casulo) – 40.124 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próximo à Rua Luiz Anselmo – 36.610 registros por Reprodução
Av. Pres. Castelo Branco x Defronte à Tv Marquês de Barbacena (Portátil/Casulo) – 44.766 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próx. Bonocô Center – 27.209 registros por Reprodução
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 24.492 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 22.689 registros por Marina Silva/CORREIO
Marginal da Av. Luís Viana x Após saída da 3ª Av. do C.A.B. – 19.929 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. Luís Viana, próx. à saída do Parque Tecnológico da Bahia – 19.570 registros por Marina Silva/CORREIO
Rua da Paciência x Travessa Lydio de Mesquita – 18.416 registros por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução

Quais as punições previstas?

Se o acidente provocado pelo motorista alcoolizado resultar em morte, a multa será multiplicada por 50 e o direito de dirigir ficará suspenso por 10 anos.

Nos casos em que houver invalidez permanente da vítima, a multa será multiplicada por 20 e a suspensão da habilitação será de cinco anos.

O texto também prevê multa multiplicada por 10 para quem for flagrado dirigindo com a habilitação suspensa ou cassada em razão de crime ou infração de trânsito relacionada à embriaguez.

Além disso, após a cassação da carteira, o condutor deverá esperar cinco anos para solicitar a reabilitação.

Segundo Marcos Tavares, o aumento das penalidades busca reforçar a punição para condutores que insistem em dirigir após consumir álcool.

Como funciona atualmente?

Atualmente, dirigir sob influência de álcool é considerado infração gravíssima e resulta em multa multiplicada por 10, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Quando o motorista alcoolizado causa um acidente com morte, a legislação prevê crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez, com pena de reclusão de cinco a oito anos, além da suspensão ou proibição de obter habilitação.

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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Radar Álcool Multa

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