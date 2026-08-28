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Quais capitais mais cresceram no Brasil? Veja nova lista do IBGE

Salvador é a quinta mais populosa e apresentou maior redução populacional

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:24

Salvador terá laboratórios gratuitos de videomapping e artes digitais
Salvador tem 2.559.945 habitantes, conforme o novo estudo do IBGE Crédito: Divulgação

Ao todo, 49,4 milhões de habitantes vivem nas 27 capitais brasileiras. O contingente representa 23,07% de toda a população estimada no Brasil, que soma hoje 214,2 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas foram divulgadas nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU).

Na lista das cinco cidades de maior população no país estão: São Paulo (11 911.337 pessoas), Rio de Janeiro (6.731.133), Brasília (3.009 996), Fortaleza (2.582.360) e Salvador (2.559.945), conforme o novo estudo. Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total estimada.

Sabe quais as capitais com mais e menos habitantes do Brasil?

São Paulo lidera o ranking das capitais mais populosas: 11 911.337 pessoas por
Rio de Janeiro na sequência: são 6.731.133 habitantes por Divulgação
Brasília aparece em terceira posição com 3.009 996 moradores por Antônio Cruz/ Agência Brasil
Fortaleza na quarta posição com 2.582.360 habitantes  por Divulgação/Prefeitura de Fortaleza, João Crisósthomo Tainá Cavalcante
Salvador fecha o grupo das cinco maiores com 2.559.945 moradores, conforme o novo estudo do IBGE por Tiago Caldas/CORREIO
Já Palmas, capital do Tocantins, lidera o ranking da capital com menos habitantes: 333.154 por Secom/Prefeitura Municipal de Palmas
Vitória (ES): 343.935 habitantes,  é a segunda capital menos populosa por Divulgação
Em seguida, aparece Rio Branco, no Acre, com estimativa de 390.038 moradores por Marcos Vicentti/Prefeitura de Rio Branco
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São Paulo lidera o ranking das capitais mais populosas: 11 911.337 pessoas por

Já Palmas, com 333.154 pessoas; Vitória, com 343.935 habitantes; e Rio Branco, com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas.

Em termos de taxa de crescimento geométrico (TGC) no período 2025-2026, a que mais cresceu foi Boa Vista, com 3,2%, seguida de Florianópolis (1,85%), em Santa Catarina, e Palmas (1,42%), no Tocantins.

Refletindo a tendência observada no Censo 2022, algumas capitais apresentaram redução populacional em relação a 2025: Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%).

A taxa de crescimento geométrico do Brasil foi de 0,37%, pouco abaixo do 0,39% calculado no período anterior, entre 2024 e 2025

Parte das capitais acompanhou essa desaceleração e crescimento tímido. Sete delas, incluindo São Paulo, tiveram um aumento populacional inferior a 0,1%. Na capital paulista, a TGC foi de 0,05%. Em Porto Alegre, por exemplo, não houve variação.

Os dados são importantes porque é com base neste estudo que o Tribunal de Contas da União (TCU) calcula o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Além disso, servem também de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Tags:

Ibge População Capitais Brasileiras Habitantes

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