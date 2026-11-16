DIREITO TRABALHISTA

Quando cai a primeira parcela do 13º salário? Confira os prazos de pagamento

Trabalhadores vão receber pagamento em duas parcelas

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:31

13º salário é pago em novembro e dezembro Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

Com a chegada do fim do ano, os trabalhadores brasileiros já começam a se preparar para receber o décimo terceiro salário. O benefício, pago em até duas parcelas, costuma ter a primeira parte depositada em novembro.

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o 13º salário é um direito dos trabalhadores urbanos, rurais, avulsos e domésticos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, enquanto a segunda tem prazo de pagamento até 20 de dezembro.

O benefício é garantido aos trabalhadores que tenham exercido suas atividades por pelo menos 15 dias no ano, sendo o valor proporcional ao período trabalhado. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também têm direito à gratificação.

O décimo terceiro corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. Para esse cálculo, os períodos iguais ou superiores a 15 dias são considerados como um mês completo.

Como saber quanto vou receber?

O cálculo do 13º salário é feito dividindo-se a remuneração integral por 12 e multiplicando o resultado pelo número de meses trabalhados ao longo do ano.

Além do salário-base, outras verbas de natureza salarial, como horas extras, comissões e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, também devem ser consideradas no cálculo.