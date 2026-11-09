REMUNERAÇÃO

Quanto ganha um diplomata? Jovem quilombola deve iniciar carreira com salário maior que R$ 22 mil

Helen Jaine Gomes Borgens tomou posse como terceira-secretária do Itamaraty após ser aprovada em um dos concursos mais concorridos do país

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:24

Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil Crédito: Reprodução / Redes sociais

Aos 25 anos, Helen Jaine Gomes Borgens deve iniciar a carreira diplomática com um salário bruto mensal de R$ 22.558,56. A jovem, que se tornou a primeira quilombola aprovada no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática (CACD), tomou posse como terceira-secretária do Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira (4), durante cerimônia realizada no Itamaraty.

O valor corresponde à remuneração inicial da carreira de diplomata no Brasil. O salário varia de acordo com a classe funcional e pode ultrapassar R$ 33 mil mensais para quem chega ao topo da hierarquia.

Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil 1 de 6

Atualmente, um terceiro-secretário recebe R$ 22.558,56 brutos por mês. Na classe seguinte, de segundo-secretário, o valor passa para R$ 25.659,15. Já o primeiro-secretário recebe R$ 27.564,05, enquanto o conselheiro tem remuneração de R$ 29.616,38.

Nas classes mais altas, os subsídios são de R$ 31.815,03 para ministro de segunda classe e R$ 33.086,10 para ministro de primeira classe, posição que corresponde ao topo da carreira e inclui a função de embaixador.

Quando o diplomata é designado para trabalhar em outro país, a remuneração pode incluir valores adicionais ao salário-base. Entre eles estão verbas indenizatórias, como a Indenização de Representação no Exterior (IREX), e auxílio-moradia.

Esses valores variam conforme o país de lotação e as condições locais, como o custo de vida. Por isso, a remuneração total de um diplomata em missão no exterior pode ser diferente daquela recebida por quem trabalha no Brasil.

Quem é Helen Jaine Gomes Borgens

Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Helen nasceu em Goiânia e cresceu em Simolândia, município goiano com cerca de 5 mil habitantes. Durante a infância, viveu com familiares na comunidade quilombola do Retiro, que integra uma associação formada também pelas comunidades Castelo e Três Rios.

A jovem faz parte da turma de 2026 a 2028 do Instituto Rio Branco, composta por 60 novos diplomatas. Segundo o Itamaraty, o grupo tem a maior participação proporcional feminina da história da instituição, com 45% de mulheres.