Quatro animais são resgatados vivos após desabamento no Grande Recife

Quatro animais foram resgatados com vida após o desabamento de um prédio na Grande Recife, na última sexta-feira (7). A tragédia deixou 14 pessoas mortas, e os bombeiros concluíram as buscas por desaparecidos nesse sábado (8).



Ao longo da operação de resgate, a presença de animais foi percebida, mas os Bombeiros informaram que eles só começariam a ser retirados após a conclusão da ocorrência com as famílias.



O primeiro animal foi resgatado por volta das 15h50. Era a cachorra Mel, de 12 anos. Em seguida, a cadela Mila foi salva após o arrombamento da porta do quarto pelos Bombeiros. Na tentativa de entrada no quatro, os dois gatos fugiram do local.