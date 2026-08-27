PRÊMIO MILIONÁRIO

Quatro apostas levam prêmio de quase R$ 5 milhões da Lotofácil 3773

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quinta-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 23:39

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3773 da Lotofácil será sorteado na noite desta quinta-feira (27), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de quase R$ 5 milhões saiu para quatro apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. A aposta é um bolão de 39 cotas, com 20 números.



A segunda aposta é de Araguari (MG), foi registrada na Lotérica Sorte Grande e tinha 17 números selecionados no volante. A aposta é um bolão com oito cotas.

O terceiro vencedor é de Jaru (RO). A aposta simples foi registrada na Lotérica Mega Sorte, de 15 números selecionados.

Na cidade de Itaquaquecetuba (SP) está o quarto vencedor, com um bilhete registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples possui 15 números marcados.

Cada um dos vencedores levou para casa o total de R$ 846.630,33.

Além do ganhador principal, 671 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 907,77 cada. Outras 17.754 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 186.642 apostas ganharam R$ 14 e 863.056 apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.



Os números sorteados foram: 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.