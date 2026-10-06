CRIME

Quatro dias após roubo, polícia encontra material radioativo de R$ 30 mil abandonado em terreno baldio

Material era usado para tratamento contra câncer

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:18

Material radioativo foi abandonado Crédito: Divulgação

Uma embalagem utilizada para transportar material radioativo destinado ao tratamento de câncer foi localizada pela Polícia Civil em um terreno baldio na Zona Leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (5). O volume estava desaparecido desde o roubo de uma van em Guarulhos, na Grande São Paulo, na quinta-feira (1º).

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) confirmou a localização e informou que o fabricante do recipiente, nos Estados Unidos, o reconheceu como o mesmo usado no transporte de Actínio-225. O radioisótopo seria utilizado no tratamento de um paciente do Hospital A.C.Camargo, na capital paulista.

Encontrada no bairro São Rafael após denúncias recebidas pelos investigadores, a embalagem aparentemente não apresentava sinais de violação, segundo policiais do 55º Distrito Policial. O material ficou sob custódia da polícia e ainda será submetido à avaliação técnica da ANSN.

A van havia sido recuperada dois dias antes, no sábado (3), em Ferraz de Vasconcelos. O veículo estava abandonado, desmontado e sem a caixa que continha a carga.

Segundo a ANSN, o Actínio-225 oferece baixo risco de contaminação a quem está próximo e, nas condições em que era transportado, a quantidade não é perigosa. A autoridade ressalta, porém, que a embalagem não deve ser aberta nem manipulada.

Após a localização, a ANSN orientou a retirada do volume e sua manutenção em uma área segura até a análise. Também indicou o uso de luvas para o manuseio necessário ao registro de imagens mais detalhadas.

O roubo aconteceu na Rodovia Presidente Dutra. Conforme o boletim de ocorrência, ocupantes de outro veículo sinalizaram ao motorista que a van apresentava uma pane. Quando parou, ele foi rendido por quatro pessoas armadas, que estavam em um carro e em uma moto.

O motorista contou que permaneceu em poder dos criminosos até o amanhecer, quando foi deixado perto da Avenida Marechal Tito, na Zona Leste da capital. No local, procurou ajuda da Polícia Militar.