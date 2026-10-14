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Quatro jovens são condenados a 15 anos de prisão por estupro coletivo de adolescente no Rio

Juiz considerou que o depoimento da vítima era coerente e estava amparado por exames que identificaram lesões físicas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:13

Bruno, João, Matheus e Vitor foram condenados
Bruno, João, Matheus e Vitor foram condenados Crédito: Reprodução/Fantástico

Quatro homens foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro a 15 anos de prisão, em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente em um apartamento em Copacabana. A sentença também manteve a prisão preventiva dos réus e determinou o pagamento conjunto de indenização por danos morais equivalente a 40 salários mínimos. As informações são do g1 Rio de Janeiro. 

Os condenados são Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin. Durante o processo, os quatro negaram a prática de estupro. Eles admitiram ter mantido relações sexuais com a adolescente, mas alegaram que os atos ocorreram com consentimento. 

Além dos quatro, um adolescente envolvido no caso respondeu perante a Justiça da Infância e da Juventude e teve internação determinada a internação dele por seis meses em uma unidade socioeducativa. 

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo
MAttheus se entregou à polícia por Reprodução/Globo
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
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Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução

Ao fundamentar a decisão, o juiz João Zacharias de Sá destacou que o relato da vítima apresentou coerência e encontrou respaldo em outros elementos reunidos durante a investigação, entre eles exames que identificaram lesões físicas. Na avaliação do magistrado, as provas sustentaram a acusação.

“Vale lembrar que nos crimes sexuais, a palavra da vítima adquire extrema relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada pelos demais elementos de prova”, escreveu o juiz na sentença.

O crime ocorreu em 31 de janeiro. Conforme o relato da adolescente à Justiça, ela foi ao apartamento a convite de um adolescente com quem já havia ficado e concordou em manter relações sexuais com ele. Ainda segundo a vítima, outros quatro homens entraram no quarto e passaram a agredi-la e violentá-la.

A adolescente relatou ter recebido socos e tapas, sofrido puxões de cabelo e sido imobilizada. Ela também afirmou que tentou deixar o imóvel, mas foi impedida. Na sentença, o juiz descreveu que a jovem manifestou repetidamente que não queria manter relações sexuais com os demais homens e pediu que parassem, além de implorar para descansar porque não conseguia respirar.

Exames realizados no Instituto Médico-Legal (IML) identificaram lesões físicas na vítima. Para o magistrado, os resultados reforçaram os demais elementos de prova apresentados no processo.

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Tags:

Copacabana Estupro Coletivo Adolescente de 15 Anos

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