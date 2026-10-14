JUSTIÇA

Quatro jovens são condenados a 15 anos de prisão por estupro coletivo de adolescente no Rio

Juiz considerou que o depoimento da vítima era coerente e estava amparado por exames que identificaram lesões físicas

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:13

Bruno, João, Matheus e Vitor foram condenados Crédito: Reprodução/Fantástico

Quatro homens foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro a 15 anos de prisão, em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente em um apartamento em Copacabana. A sentença também manteve a prisão preventiva dos réus e determinou o pagamento conjunto de indenização por danos morais equivalente a 40 salários mínimos. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Os condenados são Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin. Durante o processo, os quatro negaram a prática de estupro. Eles admitiram ter mantido relações sexuais com a adolescente, mas alegaram que os atos ocorreram com consentimento.

Além dos quatro, um adolescente envolvido no caso respondeu perante a Justiça da Infância e da Juventude e teve internação determinada a internação dele por seis meses em uma unidade socioeducativa.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia 1 de 9

Ao fundamentar a decisão, o juiz João Zacharias de Sá destacou que o relato da vítima apresentou coerência e encontrou respaldo em outros elementos reunidos durante a investigação, entre eles exames que identificaram lesões físicas. Na avaliação do magistrado, as provas sustentaram a acusação.

“Vale lembrar que nos crimes sexuais, a palavra da vítima adquire extrema relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada pelos demais elementos de prova”, escreveu o juiz na sentença.

O crime ocorreu em 31 de janeiro. Conforme o relato da adolescente à Justiça, ela foi ao apartamento a convite de um adolescente com quem já havia ficado e concordou em manter relações sexuais com ele. Ainda segundo a vítima, outros quatro homens entraram no quarto e passaram a agredi-la e violentá-la.

A adolescente relatou ter recebido socos e tapas, sofrido puxões de cabelo e sido imobilizada. Ela também afirmou que tentou deixar o imóvel, mas foi impedida. Na sentença, o juiz descreveu que a jovem manifestou repetidamente que não queria manter relações sexuais com os demais homens e pediu que parassem, além de implorar para descansar porque não conseguia respirar.