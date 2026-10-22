VIOLÊNCIA

Quatro pessoas invadem igreja, atacam fiéis com cadeiras e fazem ameaças de morte

Grupo formado por dois homens e duas mulheres entrou no templo enquanto integrantes da congregação organizavam o espaço; três pessoas ficaram feridas, segundo testemunha

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:35

Quatro pessoas invadem igreja, atacam fiéis com cadeiras e fazem ameaças de morte Crédito: Reprodução

Quatro pessoas invadiram uma igreja evangélica, arremessaram cadeiras contra os fiéis e fizeram ameaças de morte durante um ataque no fim da tarde de domingo (18), em Itu, no interior de São Paulo. Um homem de 33 anos foi atingido no rosto e na cabeça. Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. As informações são do g1.

A confusão aconteceu por volta das 17h30, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na Avenida da Paz Universal, no bairro Cidade Nova. Segundo o boletim de ocorrência, o grupo era formado por dois homens e duas mulheres, que entraram no templo e começaram a agredir as pessoas presentes, utilizando cadeiras como objetos de ataque.

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O líder do grupo de jovens da igreja, Vitor Hugo Pereira, 28 anos, contou ao g1 que os fiéis estavam preparando o espaço para o culto marcado para as 19h quando foram surpreendidos pela invasão. De acordo com ele, os suspeitos entraram repentinamente, arremessando objetos e empurrando tudo o que encontravam pela frente.

Em meio à confusão, uma discussão começou e um dos invasores passou a ameaçar os fiéis de morte. Uma das cadeiras lançadas atingiu o rosto e a cabeça do homem de 33 anos, que também relatou à polícia ter sido ameaçado pelos agressores. Vitor, que estava responsável pelo templo naquele momento, afirmou que três pessoas ficaram machucadas durante o episódio. O ataque deixou os integrantes da congregação preocupados com a possibilidade de novas agressões.

“Estamos com medo de ocorrer mais retaliações ali no local. Sempre tem mulheres e idosos na igreja”, declarou o líder do grupo de jovens. Após as agressões e ameaças, os quatro envolvidos deixaram o local antes da chegada dos policiais. Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre a identificação dos suspeitos.