TIRE A DÚVIDA

Que horas começa o Enem? Veja horário de abertura e fechamento dos portões no segundo dia

Provas serão aplicadas neste domingo (15), com questões de Matemática e Ciências da Natureza; candidatos devem ficar atentos ao horário para não perder a avaliação

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 09:40

Estudantes em Brasília chegam para realizar a prova do Enem 2026 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo (15). Os candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões para evitar imprevistos e não correr o risco de perder a prova.

Assim como no primeiro domingo de aplicação, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. A recomendação é chegar com antecedência para localizar a sala, apresentar a documentação e guardar os pertences no envelope porta-objetos.

Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer 1 de 4

Confira os horários do segundo dia do Enem

A abertura dos portões será ao meio-dia, e o fechamento está marcado para as 13h. A prova começa às 13h30 e tem término previsto para as 18h30. Todos os horários seguem o horário de Brasília.

Neste segundo domingo de avaliação, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões, totalizando 90 perguntas.

Os estudantes terão cinco horas para concluir o exame.

O que levar para o Enem?

Para evitar contratempos, o ideal é separar os materiais com antecedência. Os candidatos devem levar documento oficial de identificação com foto e duas ou mais canetas esferográficas pretas de corpo transparente. Também é recomendável imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição e a Declaração de Comparecimento, caso seja necessário comprovar presença.

Lanche, água e medicamentos necessários também podem ser separados antes da saída de casa. É importante conferir o endereço do local de prova e planejar o deslocamento.

Outra orientação é retirar da bolsa objetos desnecessários, conferir se os documentos digitais estão disponíveis nos aplicativos oficiais e desativar os alarmes dos aparelhos eletrônicos.