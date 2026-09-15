HORÁRIO MUDOU

Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência hoje (15)? Prêmio é de R$ 300 milhões

Caixa alterou o horário do concurso especial; veja até quando é possível apostar

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:07

Lotofácil da Independência Crédito: Reprodução

A espera está chegando ao fim, mas quem ainda quer tentar a sorte ganhou algumas horas a mais. O sorteio da Lotofácil da Independência acontece nesta terça-feira (15), mas em um horário diferente do que havia sido anunciado inicialmente pela Caixa.

O concurso 3.780, que tem prêmio estimado em R$ 300 milhões, será realizado às 21h, no horário de Brasília. Inicialmente, o sorteio estava previsto para as 11h.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Com a mudança, os apostadores também tiveram o prazo ampliado. As apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira. Já a venda de cotas do Bolão Caixa segue até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal da instituição.

A aposta simples custa R$ 3,50 e permite escolher 15 números entre os 25 disponíveis. Também é possível selecionar mais números, até o limite de 20 dezenas.