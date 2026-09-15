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Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência hoje (15)? Prêmio é de R$ 300 milhões

Caixa alterou o horário do concurso especial; veja até quando é possível apostar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:07

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Reprodução

A espera está chegando ao fim, mas quem ainda quer tentar a sorte ganhou algumas horas a mais. O sorteio da Lotofácil da Independência acontece nesta terça-feira (15), mas em um horário diferente do que havia sido anunciado inicialmente pela Caixa.

O concurso 3.780, que tem prêmio estimado em R$ 300 milhões, será realizado às 21h, no horário de Brasília. Inicialmente, o sorteio estava previsto para as 11h.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Com a mudança, os apostadores também tiveram o prazo ampliado. As apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira. Já a venda de cotas do Bolão Caixa segue até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal da instituição.

A aposta simples custa R$ 3,50 e permite escolher 15 números entre os 25 disponíveis. Também é possível selecionar mais números, até o limite de 20 dezenas.

O concurso especial não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da Lotofácil.

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