Queda de avião mata piloto, copiloto e 12 turistas americanos no Amazonas

Um avião que transportava 14 pessoas caiu em Barcelos (AM), na tarde deste sábado (16). Além do piloto e copiloto, a aeronave do modelo Bandeirante levava 12 turistas americanos a bordo. Todos morreram, afirma a CNN Brasil.



O avião saiu do Manaus e se acidentou por volta das 15h nas proximidades do aeroporto de Barcelos, a cerca de 400km da capital do Amazonas.



Chovia em Barcelos quando avião tentava aterrissar, o que teria dificultado o pouso. A chuva também causou falta de energia elétrica na região.