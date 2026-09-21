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Quem é Bruno Avelar, empresário que acompanha o cantor Rick em helicóptero desaparecido

Empresário fundou o projeto de mentorias “O Poder do Network”

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:49

Bruno Avelar
Bruno Avelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O helicóptero que desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), com o cantor Rick, transportava, além do sertanejo, outros três tripulantes. Entre eles está o empresário Bruno Avelar.

O empresário atua no ramo dos negócios, principalmente com o projeto “O Poder do Network”. Um dos fundadores, Bruno encabeça uma plataforma de mentoria voltada para o mundo corporativo, networking, empreendedorismo e sucesso profissional.

Bruno também é palestrante e escritor do livro “Conectando Almas: Sua maior conexão tem que ser com Deus, seu maior relacionamento tem que ser com Jesus”.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

Aos 18 anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde desenvolveu sua carreira por cerca de 20 anos.

Ao longo da trajetória, Bruno já trabalhou com personalidades como o jogador Neymar Jr. Em seu perfil, o empresário compartilhou registros em eventos do jogador, como o leilão anual do craque em 2025.

No perfil oficial de Bruno Avelar, a equipe do empresário publicou um comunicado sobre o desaparecimento do helicóptero. Além de Bruno e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares e o piloto. Segundo a publicação, ainda não havia confirmação oficial de um acidente envolvendo a aeronave.

A equipe também pediu ajuda da população local em busca de possíveis informações. Na publicação, o grupo solicita que pessoas que estiveram na região de Urubici, especialmente em Vacas Gordas e no interior, na rodovia SC-110, entre Urubici e São Joaquim, além das cidades de Urupema, Rio Rufino, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, compartilhem informações sobre possíveis estrondos, helicóptero voando baixo, fumaça, clarão ou destroços.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Helicóptero desaparecido

Rick e o empresário Bruno Avelar embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais dois tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo informações do portal G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

Equipes de resgate, incluindo o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, foram mobilizadas para rastrear o último sinal emitido, que é do celular de um dos tripulantes. Uma equipe de bombeiros de Urubici realiza buscas na região de Vacas Gordas diante da possibilidade de um acidente, mas não foram encontrados vestígios.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades continuam as buscas na tentativa de localizar o paradeiro de Rick, de Bruno Avelar e dos demais tripulantes.

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