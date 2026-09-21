SANTA CATARINA

Quem é Bruno Avelar, empresário que acompanha o cantor Rick em helicóptero desaparecido

Empresário fundou o projeto de mentorias “O Poder do Network”

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:49

Bruno Avelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O helicóptero que desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), com o cantor Rick, transportava, além do sertanejo, outros três tripulantes. Entre eles está o empresário Bruno Avelar.

O empresário atua no ramo dos negócios, principalmente com o projeto “O Poder do Network”. Um dos fundadores, Bruno encabeça uma plataforma de mentoria voltada para o mundo corporativo, networking, empreendedorismo e sucesso profissional.

Bruno também é palestrante e escritor do livro “Conectando Almas: Sua maior conexão tem que ser com Deus, seu maior relacionamento tem que ser com Jesus”.

Bruno Avelar 1 de 10

Aos 18 anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde desenvolveu sua carreira por cerca de 20 anos.

Ao longo da trajetória, Bruno já trabalhou com personalidades como o jogador Neymar Jr. Em seu perfil, o empresário compartilhou registros em eventos do jogador, como o leilão anual do craque em 2025.

No perfil oficial de Bruno Avelar, a equipe do empresário publicou um comunicado sobre o desaparecimento do helicóptero. Além de Bruno e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares e o piloto. Segundo a publicação, ainda não havia confirmação oficial de um acidente envolvendo a aeronave.

A equipe também pediu ajuda da população local em busca de possíveis informações. Na publicação, o grupo solicita que pessoas que estiveram na região de Urubici, especialmente em Vacas Gordas e no interior, na rodovia SC-110, entre Urubici e São Joaquim, além das cidades de Urupema, Rio Rufino, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, compartilhem informações sobre possíveis estrondos, helicóptero voando baixo, fumaça, clarão ou destroços.

Rick Sollo 1 de 4

Helicóptero desaparecido

Rick e o empresário Bruno Avelar embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais dois tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo informações do portal G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

Equipes de resgate, incluindo o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, foram mobilizadas para rastrear o último sinal emitido, que é do celular de um dos tripulantes. Uma equipe de bombeiros de Urubici realiza buscas na região de Vacas Gordas diante da possibilidade de um acidente, mas não foram encontrados vestígios.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.