Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Denis Kim, homem de 43 anos condenado por matar catador com flechada, acusado de esfaquear padrasto e preso por dar voadora em idoso de muletas

Ataque mais recente ocorreu contra aposentado de 79 anos em Osasco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:20

Denis Young Kim
Denis foi preso novamente após atacar idoso Crédito: Reprodução

O comerciante Denis Young Kim, de 43 anos, preso nesta quarta-feira (4) após atacar um aposentado em Osasco, na Grande São Paulo, já foi condenado por matar um catador com uma flecha e acusado de esfaquear outro comerciante.

O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (30). Câmeras registraram Denis dando uma voadora pelas costas de José Ricardo dos Santos, de 79 anos, que usa muletas e tem deficiência visual. Após derrubar o aposentado, ele pisou na cabeça da vítima.

Denis se apresentou em uma delegacia da capital paulista depois de ter a prisão temporária decretada. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo 10º Distrito Policial de Osasco.

Quem é Denis Young Kim

Denis foi condenado por matar catador com flechada por Reprodução
Ele também é acusado de esfaquear padrasto por Reprodução
Denis foi preso novamente após atacar idoso por Reprodução
Ele  caminhava com muletas pelo bairro Helena Maria quando foi atacado por Reprodução
José Ricardo dos Santos estava de muletas quando foi atacado por Reprodução
José Ricardo dos Santos passa bem por Reprodução
1 de 6
Denis foi condenado por matar catador com flechada por Reprodução

O comerciante alegou que José havia chutado seu carro. O aposentado negou. "Foi maldade. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante", afirmou à TV Globo.

Morte com flechada e ataque ao padrasto

Em setembro de 2016, Denis matou o catador Aldemir Ribeiro Pontes, de 63 anos, no Bom Retiro, centro de São Paulo. A vítima recolhia recicláveis com uma carroça quando foi atingida no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra. Segundo a investigação, o ataque ocorreu porque o catador estaria atrapalhando a passagem do comerciante.

Denis foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio em 2021. Após cumprir parte da pena, passou ao regime aberto em setembro de 2025.

Antes disso, em outubro de 2013, ele havia sido preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um comerciante de 24 anos, também no Bom Retiro. Segundo a investigação, Denis apareceu com duas facas quando a vítima foi buscar o filho na casa da ex-mulher, que namorava o suspeito. O homem foi esfaqueado na barriga e sobreviveu.

Mais recentes

Imagem - IBGE abre inscrições para seleção com 27 mil vagas e auxílio-alimentação de R$ 1.192

IBGE abre inscrições para seleção com 27 mil vagas e auxílio-alimentação de R$ 1.192
Imagem - H&M abre primeira loja no Nordeste e já tem data para chegar a outra capital

H&M abre primeira loja no Nordeste e já tem data para chegar a outra capital
Imagem - 'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200

'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200