CRIME

Quem é Denis Kim, homem de 43 anos condenado por matar catador com flechada, acusado de esfaquear padrasto e preso por dar voadora em idoso de muletas

Ataque mais recente ocorreu contra aposentado de 79 anos em Osasco

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:20

Denis foi preso novamente após atacar idoso Crédito: Reprodução

O comerciante Denis Young Kim, de 43 anos, preso nesta quarta-feira (4) após atacar um aposentado em Osasco, na Grande São Paulo, já foi condenado por matar um catador com uma flecha e acusado de esfaquear outro comerciante.

O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (30). Câmeras registraram Denis dando uma voadora pelas costas de José Ricardo dos Santos, de 79 anos, que usa muletas e tem deficiência visual. Após derrubar o aposentado, ele pisou na cabeça da vítima.

Denis se apresentou em uma delegacia da capital paulista depois de ter a prisão temporária decretada. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo 10º Distrito Policial de Osasco.

Quem é Denis Young Kim 1 de 6

O comerciante alegou que José havia chutado seu carro. O aposentado negou. "Foi maldade. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante", afirmou à TV Globo.

Morte com flechada e ataque ao padrasto

Em setembro de 2016, Denis matou o catador Aldemir Ribeiro Pontes, de 63 anos, no Bom Retiro, centro de São Paulo. A vítima recolhia recicláveis com uma carroça quando foi atingida no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra. Segundo a investigação, o ataque ocorreu porque o catador estaria atrapalhando a passagem do comerciante.

Denis foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio em 2021. Após cumprir parte da pena, passou ao regime aberto em setembro de 2025.