Quem é Denis Kim, homem de 43 anos condenado por matar catador com flechada, acusado de esfaquear padrasto e preso por dar voadora em idoso de muletas

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Carol Neves
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:20
O comerciante Denis Young Kim, de 43 anos, preso nesta quarta-feira (4) após atacar um aposentado em Osasco, na Grande São Paulo, já foi condenado por matar um catador com uma flecha e acusado de esfaquear outro comerciante.
O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (30). Câmeras registraram Denis dando uma voadora pelas costas de José Ricardo dos Santos, de 79 anos, que usa muletas e tem deficiência visual. Após derrubar o aposentado, ele pisou na cabeça da vítima.
Denis se apresentou em uma delegacia da capital paulista depois de ter a prisão temporária decretada. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo 10º Distrito Policial de Osasco.
Quem é Denis Young Kim
O comerciante alegou que José havia chutado seu carro. O aposentado negou. "Foi maldade. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante", afirmou à TV Globo.
Morte com flechada e ataque ao padrasto
Em setembro de 2016, Denis matou o catador Aldemir Ribeiro Pontes, de 63 anos, no Bom Retiro, centro de São Paulo. A vítima recolhia recicláveis com uma carroça quando foi atingida no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra. Segundo a investigação, o ataque ocorreu porque o catador estaria atrapalhando a passagem do comerciante.
Denis foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio em 2021. Após cumprir parte da pena, passou ao regime aberto em setembro de 2025.
Antes disso, em outubro de 2013, ele havia sido preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um comerciante de 24 anos, também no Bom Retiro. Segundo a investigação, Denis apareceu com duas facas quando a vítima foi buscar o filho na casa da ex-mulher, que namorava o suspeito. O homem foi esfaqueado na barriga e sobreviveu.