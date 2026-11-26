ECONOMIA

Quem é o banqueiro recomendado por Joesley Batista para ser ministro da Fazenda de Lula

Banqueiro já comandou a instituição por nove anos e recusou convite para a Fazenda em 2014

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:08

Luiz Carlos Trabuco Crédito: Divulgação

O empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F, entrou nas articulações para levar o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi ao Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O empresário defendeu o nome do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco em conversas com o petista, segundo informações divulgadas pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

A sugestão foi bem recebida por Lula, que mantém uma relação de amizade com Trabuco há décadas e já manifestava interesse em tê-lo à frente da equipe econômica. O banqueiro se reuniu com o presidente na manhã de segunda-feira (23), no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro não foi registrado na agenda oficial do petista.

Nesta quinta-feira (26), novas informações apontaram que Lula formalizou o convite para que Trabuco assuma o Ministério da Fazenda. De acordo com o SBT News, o executivo ficou de apresentar uma resposta até segunda-feira (30). Antes de tomar uma decisão, ele pretende conversar com familiares e avaliar seu futuro no Bradesco.

A eventual chegada do banqueiro ao governo também é acompanhada pelo mercado financeiro, diante da possibilidade de sua nomeação representar uma aproximação do Planalto com o setor bancário. A escolha, no entanto, ainda depende da resposta de Trabuco.

Quem é Luiz Carlos Trabuco?

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco Cappi tem 75 anos e construiu praticamente toda a sua carreira profissional no Bradesco.

O executivo ingressou na instituição em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo das décadas seguintes, passou por diferentes setores do banco e ocupou posições estratégicas até chegar ao comando da instituição.

Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing do Bradesco, função que exerceu durante oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência. Posteriormente, assumiu a presidência da Bradesco Seguros, uma das principais operações do grupo.

A trajetória culminou em março de 2009, quando foi escolhido para ocupar a presidência executiva do banco. Permaneceu no cargo até 2018. Durante sua gestão, um dos principais movimentos de expansão foi a aquisição das operações brasileiras do HSBC, em 2015.

Em março de 2018, foi sucedido por Octavio de Lazari Junior na presidência executiva e passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, posição que ocupa atualmente.

Relação de décadas com Lula

A interlocução entre Trabuco e Lula não começou com as articulações para o próximo mandato. Os dois mantêm uma relação de proximidade há anos, com encontros e conversas sobre os rumos da economia brasileira.

O banqueiro também participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, colegiado consultivo ligado à Presidência da República que reúne representantes de diferentes setores da sociedade para discutir políticas públicas.

A relação com o governo petista e a experiência no setor financeiro fizeram de Trabuco um nome presente nas discussões sobre a composição da equipe econômica. Sua eventual nomeação também seria acompanhada por investidores e representantes do mercado, diante da possibilidade de ampliar a interlocução entre o governo e o setor bancário.

Trabuco já recusou convite para ser ministro da Fazenda

A possibilidade de Trabuco assumir um posto no governo federal não é inédita. Em novembro de 2014, durante a transição para o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o banqueiro recebeu um convite para comandar o Ministério da Fazenda, mas recusou a proposta.

Na ocasião, Trabuco alegou compromissos assumidos com o Bradesco e a impossibilidade de deixar a instituição. O executivo chegou a apoiar a escolha de Joaquim Levy, que acabou nomeado para o cargo e permaneceu no ministério até dezembro de 2015.