LONGEVIDADE

Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo

Nascido em 1912, no interior do Ceará, João Marinho Neto trabalhou na agricultura desde criança e enfrentou décadas de dificuldades no sertão

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:10

Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo Crédito: Reprodução/ LongeviQuest

Estar cercado de boas pessoas, evitar a solidão e ter os filhos por perto para compartilhar amor e afeto. Essa é a explicação que João Marinho Neto costuma dar quando perguntam sobre sua longevidade. Aos 114 anos, o brasileiro que ocupa o posto de homem mais velho do mundo não aponta uma fórmula complicada para viver tanto: valoriza os vínculos familiares e a companhia de quem ama.

Morador de Apuiarés, no interior do Ceará, João tem uma família que atravessa várias gerações. São seis filhos vivos, 23 netos, 17 bisnetos e nove trinetos. Uma história familiar que cresceu junto com a trajetória de um homem que nasceu em 1912 e acompanhou transformações profundas no Brasil e no mundo.

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Sua longevidade também o colocou entre as pessoas mais velhas já registradas. O reconhecimento internacional veio em novembro de 2024, quando, após a morte do britânico John Tinniswood, João passou a ser considerado o homem mais velho do mundo. O Guinness World Records confirmou o título.

Do sertão cearense ao reconhecimento mundial

A história de João começou em 5 de outubro de 1912, em Maranguape, no Ceará. Filho de Antônio Júlio da Graça e Vitória da Virgem Mártir, nasceu em uma família de agricultores. Ainda criança, mudou-se com os pais para uma área rural de Apuiarés, onde a vida era marcada pelo trabalho no campo e pelas dificuldades provocadas pelas secas.

A relação com a agricultura começou muito cedo. Aos quatro anos, João já gostava de acompanhar o pai e um empregado nas atividades da propriedade. Ajudava a cuidar do gado e também participava da colheita de frutos das árvores de juazeiro. Para alcançar os galhos, improvisavam ganchos com pedaços de madeira. A rotina no campo exigia esforço e resistência. Ao longo da vida, ele enfrentou períodos de estiagem que castigaram a região, mas conseguiu construir estabilidade financeira com o trabalho na agricultura e na criação de animais.

A família que cresceu ao longo de um século

Em 1944, João se casou com Josefa Albano dos Santos. O casal teve cinco filhos: Antônio Arilo, José Almir, Fátima, Raimundo e Vanda. A família viveu na Fazenda Massapê, propriedade herdada por Josefa, onde João cultivava milho e feijão e criava gado, cabras, porcos e galinhas.

Mais tarde, ele teve outros três filhos — Venícius, Jarbas e Conceição — com Antônia Rodrigues Moura. Com o passar dos anos, o trabalho permitiu que reunisse bens como terrenos e casas. Hoje, a família é uma das presenças mais importantes em sua vida. A convivência com os descendentes também ajuda a explicar por que João destaca tanto a importância de não viver isolado. Para ele, estar próximo de pessoas queridas é parte essencial de uma vida longa.

O homem mais velho do mundo

Antes de conquistar o título mundial, João já havia recebido reconhecimento pela idade. Em abril de 2024, após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, aos 114 anos, tornou-se o homem mais velho conhecido da América Latina. Sua idade foi verificada por Gabriel Ainsworth e Iara Souza, da organização LongeviQuest, com a colaboração da família. A validação foi concluída em 26 de outubro de 2024.

No mês seguinte, com a morte de John Tinniswood, João assumiu o primeiro lugar entre os homens vivos mais velhos do mundo. Em dezembro daquele ano, recebeu uma placa comemorativa da LongeviQuest. Em maio de 2025, foi homenageado com o troféu de homem mais velho do mundo concedido pela organização.

Os aniversários seguintes também foram celebrados com a presença da família e registros da equipe da LongeviQuest. Em outubro de 2025, João completou 113 anos. Um ano depois, chegou aos 114, mantendo a residência em Apuiarés.