Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo

Nascido em 1912, no interior do Ceará, João Marinho Neto trabalhou na agricultura desde criança e enfrentou décadas de dificuldades no sertão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:10

Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo
Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo Crédito: Reprodução/ LongeviQuest

Estar cercado de boas pessoas, evitar a solidão e ter os filhos por perto para compartilhar amor e afeto. Essa é a explicação que João Marinho Neto costuma dar quando perguntam sobre sua longevidade. Aos 114 anos, o brasileiro que ocupa o posto de homem mais velho do mundo não aponta uma fórmula complicada para viver tanto: valoriza os vínculos familiares e a companhia de quem ama.

Morador de Apuiarés, no interior do Ceará, João tem uma família que atravessa várias gerações. São seis filhos vivos, 23 netos, 17 bisnetos e nove trinetos. Uma história familiar que cresceu junto com a trajetória de um homem que nasceu em 1912 e acompanhou transformações profundas no Brasil e no mundo.

Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo

Em sua comemoração de 114 anos com a representante da LongeviQuest, Iara Souza. (10 de outubro de 2026) por Reprodução/ LongeviQuest
Em sua comemoração de 114 anos com a representante da LongeviQuest, Iara Souza. (10 de outubro de 2026) por Reprodução/ LongeviQuest
Durante a celebração do seu 114º aniversário (10 de outubro de 2026 por Reprodução/ LongeviQuest
Com cerca de 98 anos, construindo casas de brinquedo para instituições de caridade que ajudam crianças. por Reprodução/ LongeviQuest
Aos 107 anos, junto com sua irmã Mercê (1 de novembro de 1919 – 13 de setembro de 2022). por Reprodução/ LongeviQuest
Em seu aniversário de 110 anos, com sua filha Fátima, sua neta Luciana e seus bisnetos. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 27 de novembro de 2024, aos 112 anos. (Fonte: Cortesia da família) por Reprodução/ LongeviQuest
João com a equipe do lar de idosos, foto tirada em 30 de novembro de 2024. (Fonte: Cortesia da família) por Reprodução/ LongeviQuest
Em 12 de dezembro de 2024, com placa da LongeviQuest. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 14 de março de 2025, aos 112 anos de idade. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 14 de março de 2025, aos 112 anos de idade. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 17 de maio de 2025, com o troféu LongeviQuest. por Reprodução/ LongeviQuest
João Marinho Neto parabeniza Ethel Caterham pelo seu 116º aniversário. (14 de agosto de 2025) por Reprodução/ LongeviQuest
Em 9 de outubro de 2025, comemorando seu 113º aniversário. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 9 de outubro de 2025, comemorando seu 113º aniversário. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 23 de novembro de 2025, aos 113 anos de idade. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 20 de abril de 2026, aos 113 anos de idade. por Reprodução/ LongeviQuest
Em 9 de janeiro de 2026, ele expressou seus votos de feliz aniversário a Yolanda Beltrão de Azevedo, a pessoa mais velha do Brasil. por Reprodução/ LongeviQuest
João Marinho Neto parabeniza Ethel Caterham pelo seu 117º aniversário. (12 de agosto de 2026) por Reprodução/ LongeviQuest
Aos 113 anos, felicitando Ken Weeks pelo seu aniversário que se aproxima (24 de setembro de 2026). por Reprodução/ LongeviQuest
Em 9 de outubro de 2026, aos 114 anos de idade. por Reprodução/ LongeviQuest
Quem é o brasileiro de 114 anos que conquistou o título de homem mais velho do mundo por Reprodução/ LongeviQuest
1 de 22
Em sua comemoração de 114 anos com a representante da LongeviQuest, Iara Souza. (10 de outubro de 2026) por Reprodução/ LongeviQuest

Sua longevidade também o colocou entre as pessoas mais velhas já registradas. O reconhecimento internacional veio em novembro de 2024, quando, após a morte do britânico John Tinniswood, João passou a ser considerado o homem mais velho do mundo. O Guinness World Records confirmou o título.

Do sertão cearense ao reconhecimento mundial

A história de João começou em 5 de outubro de 1912, em Maranguape, no Ceará. Filho de Antônio Júlio da Graça e Vitória da Virgem Mártir, nasceu em uma família de agricultores. Ainda criança, mudou-se com os pais para uma área rural de Apuiarés, onde a vida era marcada pelo trabalho no campo e pelas dificuldades provocadas pelas secas.

A relação com a agricultura começou muito cedo. Aos quatro anos, João já gostava de acompanhar o pai e um empregado nas atividades da propriedade. Ajudava a cuidar do gado e também participava da colheita de frutos das árvores de juazeiro. Para alcançar os galhos, improvisavam ganchos com pedaços de madeira. A rotina no campo exigia esforço e resistência. Ao longo da vida, ele enfrentou períodos de estiagem que castigaram a região, mas conseguiu construir estabilidade financeira com o trabalho na agricultura e na criação de animais.

A família que cresceu ao longo de um século

Em 1944, João se casou com Josefa Albano dos Santos. O casal teve cinco filhos: Antônio Arilo, José Almir, Fátima, Raimundo e Vanda. A família viveu na Fazenda Massapê, propriedade herdada por Josefa, onde João cultivava milho e feijão e criava gado, cabras, porcos e galinhas.

Mais tarde, ele teve outros três filhos — Venícius, Jarbas e Conceição — com Antônia Rodrigues Moura. Com o passar dos anos, o trabalho permitiu que reunisse bens como terrenos e casas. Hoje, a família é uma das presenças mais importantes em sua vida. A convivência com os descendentes também ajuda a explicar por que João destaca tanto a importância de não viver isolado. Para ele, estar próximo de pessoas queridas é parte essencial de uma vida longa.

O homem mais velho do mundo

Antes de conquistar o título mundial, João já havia recebido reconhecimento pela idade. Em abril de 2024, após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, aos 114 anos, tornou-se o homem mais velho conhecido da América Latina. Sua idade foi verificada por Gabriel Ainsworth e Iara Souza, da organização LongeviQuest, com a colaboração da família. A validação foi concluída em 26 de outubro de 2024.

No mês seguinte, com a morte de John Tinniswood, João assumiu o primeiro lugar entre os homens vivos mais velhos do mundo. Em dezembro daquele ano, recebeu uma placa comemorativa da LongeviQuest. Em maio de 2025, foi homenageado com o troféu de homem mais velho do mundo concedido pela organização.

Os aniversários seguintes também foram celebrados com a presença da família e registros da equipe da LongeviQuest. Em outubro de 2025, João completou 113 anos. Um ano depois, chegou aos 114, mantendo a residência em Apuiarés.

Na classificação da LongeviQuest, ele também aparece entre as pessoas mais longevas já registradas: ocupa a nona posição entre os homens mais velhos de todos os tempos e a 209ª no ranking geral. Mais de um século depois de nascer no interior cearense, João continua cercado por descendentes e preserva uma ideia simples sobre o que considera importante para viver: ter companhia, afeto e pessoas queridas por perto.

Mais recentes

Imagem - Mais de 5 milhões de baianos devem receber o 13° salário; veja quem tem direito, datas de pagamento e quanto será movimentado

Mais de 5 milhões de baianos devem receber o 13° salário; veja quem tem direito, datas de pagamento e quanto será movimentado
Imagem - Família de jovem morta durante blitz policial vai receber indenização de R$ 540 mil e pensão mensal

Família de jovem morta durante blitz policial vai receber indenização de R$ 540 mil e pensão mensal
Imagem - Empresa terá de indenizar trabalhador por demora em socorro após sintomas de AVC durante expediente

Empresa terá de indenizar trabalhador por demora em socorro após sintomas de AVC durante expediente