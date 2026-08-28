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Quem é o brasileiro mais rico em 2026? Fortuna chega a R$ 162,9 bilhões

Revista Forbes publicou ranking dos bilionários atualizado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:54

Eduardo Saverin
Eduardo Saverin Crédito: Divulgação

Eduardo Saverin continua no topo do ranking dos brasileiros mais ricos. Cofundador do Facebook, ele aparece pelo terceiro ano consecutivo na primeira posição da lista anual da Forbes, divulgada nesta quinta-feira (27), com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões.

Nascido em São Paulo e atualmente residente em Singapura, Saverin mantém uma participação minoritária na Meta, empresa que controla o Facebook. Além da ligação com a gigante de tecnologia, o empresário também atua no mercado de venture capital, voltado para investimentos em empresas com potencial de crescimento.

A trajetória que o levou à fortuna começou ainda na Universidade Harvard, onde Saverin cursou economia e conheceu Mark Zuckerberg. Os dois participaram da criação do Facebook em 2004. De acordo com o livro "Milionários Acidentais", de Ben Mezrich, publicado em 2012, Saverin foi responsável pelo investimento inicial que ajudou a colocar o projeto em funcionamento.

A segunda colocação do ranking pertence a Vicky Safra e sua família, com patrimônio estimado em R$ 130,6 bilhões. Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, ela herdou a fortuna ligada ao Banco Safra após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Vicky é uma das mulheres mais ricas do país.

Jorge Paulo Lemann e sua família ocupam a terceira posição, com R$ 103,5 bilhões. O empresário é um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Sua fortuna foi construída principalmente por meio de investimentos no mercado financeiro e em grandes companhias.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, segundo a Forbes, são:

Os 10 mais ricos do Brasil em 2026

Eduardo Saverin (Meta/Facebook): R$ 162,9 bilhões por Reprodução | Forbes
Vicky Safra e família: R$ 130,6 bilhões por Reprodução
Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital/AB InBev): R$ 103,5 bilhões por Reprodução/ Fundação Lemann
André Santos Esteves (BTG Pactual): R$ 66,1 bilhões por Reprodução
Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 50,3 bilhões por Reprodução
Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 46,6 bilhões por Alexandre Campbell
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital/AB InBev): R$ 38,8 bilhões por Reprodução
Miguel Krigsner (O Boticário): R$ 35,7 bilhões por Divulgação
Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev/3G Capital): R$ 35,4 bilhões por Reprodução
Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria): R$ 35,1 bilhões por Reprodução
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Eduardo Saverin (Meta/Facebook): R$ 162,9 bilhões por Reprodução | Forbes

Ranking

A edição de 2026 da lista da Forbes é a 14ª dedicada aos bilionários brasileiros. Ao todo, foram identificadas 255 pessoas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão. Juntas, elas concentram uma fortuna estimada em R$ 1,86 trilhão.

O levantamento também mostra que a maior parte dos integrantes do ranking teve crescimento patrimonial no período. Segundo a Forbes, 57,25% dos bilionários aumentaram suas fortunas no último ano, enquanto 30,2% tiveram redução. Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A lista ainda ganhou cinco novos nomes nesta edição.

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