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Quem é o lutador de jiu-jítsu preso após espancar vizinhas em prédio no Rio de Janeiro

Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, mora sozinho no imóvel

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12:09

Lucas Portela Fontana Gomes
O lutador aplicou um golpe de estrangulamento e deu socos na vizinha Crédito: Reprodução

O lutador de jiu-jítsu preso por espancar duas vizinhas na Tijuca, na zona norte do Rio, foi identificado como Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos. De acordo com informações do g1, ele já tinha uma anotação criminal por deixar o local de um acidente de trânsito.

Nas redes sociais, ele costumava publicar cenas de sua rotina de treinos de jiu-jítsu. Além disso, contou à polícia que faz uso de anabolizantes. Segundo a mãe de Lucas, que esteve na delegacia nesta sexta-feira (6), o filho mora sozinho e disse não saber o que teria acontecido.

O caso

Uma moradora de 56 anos ouviu gritos de socorro na madrugada desta quinta-feira (5) e foi até a portaria do condomínio onde mora, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao ouvir de um jovem que a avó dele estava em perigo, subiu ao terceiro andar para ajudar. Lá, foi atacada pelo lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes. A agressão foi gravada pela câmera de segurança do elevador.

Segundo a TV Globo, Lucas havia invadido o apartamento de uma vizinha no terceiro andar e agredido a idosa sem motivo aparente. Familiares dela conseguiram sair do imóvel e pedir ajuda na portaria. “Ele está com a minha avó!”, disse o jovem à moradora do segundo andar.

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir vizinhas em condomínio no Rio

Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução
A mulher subiu ao terceiro andar para ajudar uma idosa após ouvir pedidos de socorro por Reprodução
O lutador aplicou um golpe de estrangulamento e deu socos na vizinha por Reprodução
A moradora se refugiou em um posto de gasolina, onde foi socorrida pelos bombeiros por Reprodução
A Justiça converteu a prisão em flagrante do lutador em preventiva por tentativa de feminicídio   por Reprodução
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Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução

Quando chegou ao terceiro andar, a mulher encontrou Lucas à porta do elevador. Ele mandou que ela se ajoelhasse, aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu socos no rosto e na cabeça da vítima. Ela conseguiu sair do prédio e se refugiar em um posto de gasolina próximo, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

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Policiais militares do 6º BPM e agentes da Guarda Municipal foram acionados. De acordo com o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um PM. Os policiais dispararam e o atingiram nas pernas. Mesmo ferido, ele tentou subir pelas escadas e foi imobilizado com uma arma de choque.

Lucas foi preso em flagrante. A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva por tentativa de feminicídio, e ele permanece preso. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira).

Tags:

rio de Janeiro

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