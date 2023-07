Quem é Vitoria Guarizo, influencer com mais de 1 milhão de seguidores acusada de tortura

Filha adotiva de um casal de empresários paulistanos, Vitória na pré-adolescência descobriu que não se sentia como menino. Infeliz com sua sexualidade, tentou suicídio duas vezes, com overdoses de remédios.

Em entrevista ao site EGO em 2016, Vitória revelou que a modelo Lea T, filha do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo, que também fez transição de gênero, a inspirou. "Li a história e fiquei encantada. A procurei, passamos a nos falar e foi aí que descobri que eu havia nascido mulher num corpo de homem", contou ela, na época.

Ainda ao site, a influenciadora digital disse que os pais reagiram bem à decisão: "Nunca me julgaram ou tentaram mudar minha ideia. Inclusive foi meu pai quem me levou a uma loja da Louis Vuitton onde comprei minha primeira bolsa feminina".

Atualmente, Vitória Guarizo possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Na rede social, ela se apresenta como criadora de conteúdo sobre saúde mental, viagens e estilo de vida.

