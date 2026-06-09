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Quem era a jornalista de TV que foi encontrada morta em apartamento aos 40 anos

Comunicadora era produtora da TV Câmara

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:07

Jornalista Cristiane Sampaio
Jornalista Cristiane Sampaio Crédito: Reprodução

A jornalista Cristiane Sampaio, encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Brasília, era natural do Ceará. Produtora da TV Câmara e ex-funcionária da TV Verdes Mares, ela era formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), além de possuir pós-graduação em Linguística e especialização em Administração Pública.

Ao longo da carreira, Cristiane acumulou passagens pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, pelo jornal O Globo, além de atuar na assessoria de comunicação do Ministério Público. Também teve forte atuação em redações e entidades sindicais ligadas ao jornalismo.

Em 2016, mudou-se para Brasília, onde passou a atuar como setorista do Congresso Nacional pelo Brasil de Fato. Durante quase dez anos, cobriu temas relacionados à política e aos direitos humanos, antes de ingressar na produção de programas da TV Câmara.

Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa

Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
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Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução

Morte

Cristiane Sampaio foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) no apartamento onde residia, na capital federal. A morte provocou grande comoção entre colegas de profissão e entidades representativas da categoria no Distrito Federal e no Ceará. As informações são do g1.

A notícia mobilizou jornalistas e instituições ligadas à comunicação. Em nota conjunta, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do Distrito Federal lamentaram a morte da profissional e destacaram sua trajetória e contribuição para o jornalismo.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também se manifestou sobre a morte de Cristiane. Em nota, a entidade ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pela jornalista na cobertura de temas sociais e políticos.

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“Com rigor técnico, seriedade e compromisso social, foi fundamental na cobertura de importantes acontecimentos da história recente do país, como a luta pela reforma agrária, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, a greve de fome de militantes da Via Campesina, em 2018, a mobilização contra a privatização da Eletrobras, entre tantas outras pautas que encontraram em suas palavras um instrumento de denúncia, memória e transformação social”, diz um trecho da nota.

As entidades também prestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da jornalista neste momento de luto. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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Jornalista Cristiane Sampaio

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