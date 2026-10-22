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Quem faltou ao 1º turno pode usar o 2º como prova de vida do INSS? Veja como funciona

Comparecimento às urnas pode ser considerado pelo Instituto na verificação dos beneficiários; entenda também por que votar no segundo turno não elimina a necessidade de justificar a ausência no primeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:53

Quem faltou ao 1º turno pode usar o 2º como prova de vida do INSS? Veja como funciona Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, terá uma nova oportunidade de registrar a votação como prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O comparecimento ao segundo turno, marcado para o próximo domingo (25), poderá ser usado pelo órgão para confirmar que aposentados, pensionistas e outros beneficiários estão vivos, sem necessidade de apresentar comprovantes presencialmente.

A verificação é feita por meio do cruzamento de informações com a Justiça Eleitoral. Segundo a advogada Thais Bertuol Xavier, consultora jurídica do Previdenciarista, plataforma especializada em Direito Previdenciário, a votação é um dos registros aceitos pelo Instituto para a comprovação de vida. “O voto é um dos registros que o INSS aceita, e o segundo turno é uma chance para quem não foi às urnas em outubro. Mas é fundamental deixar claro: faltar à votação não bloqueia automaticamente o benefício”, afirma.

Como fazer a prova de vida do INSS 1 de 4

No primeiro turno, 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado apto a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O percentual ficou acima dos 20,95% registrados no primeiro turno de 2022. Entre pessoas com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo, cerca de metade não participou da votação. Antes do primeiro turno, aproximadamente 13 milhões de beneficiários do INSS estavam com a prova de vida pendente, de acordo com dados do Instituto.

Votar no segundo turno vale para quem faltou no primeiro?

Sim. De acordo com a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição independente. Por isso, quem não votou em 4 de outubro poderá comparecer às urnas em 25 de outubro e ter esse registro considerado pelo INSS para a prova de vida. O comparecimento eleitoral está entre os eventos que podem ser usados para comprovar a vida de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O acesso do INSS aos dados da Justiça Eleitoral é regulamentado pela Resolução TSE nº 23.656/2021. Já a utilização dessas informações para a prova de vida está prevista na Portaria PRES/INSS nº 1.408/2022. Quem votou no primeiro turno já teve o comparecimento registrado nos sistemas eleitorais, que podem ser consultados pelo Instituto.

Quem não votar pode ter o benefício bloqueado?

A ausência nas urnas não provoca, por si só, o bloqueio automático do benefício previdenciário. O INSS utiliza outras fontes de informação para verificar se os beneficiários estão vivos, por meio do Sistema de Informações de Registro de Prova de Vida (SIRIS). O sistema cruza dados de diferentes órgãos públicos, incluindo registros de emissão de documentos, movimentações e atendimentos. Assim, mesmo quem não vota pode ter a prova de vida reconhecida por outras atividades registradas nos sistemas oficiais.

A orientação é que o beneficiário confira sua situação caso receba um aviso de pendência. Para isso, pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS, procurar o serviço “Prova de Vida” ou entrar em contato com a Central 135. O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas, o comparecimento é facultativo.

Quem faltou no primeiro turno precisa justificar a ausência

Embora o voto no segundo turno possa ser considerado para a prova de vida do INSS, ele não regulariza a ausência na votação anterior. A justificativa eleitoral é um procedimento separado, com prazo próprio. Quem não compareceu em 4 de outubro tem até 3 de dezembro de 2026 para justificar a ausência. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou diretamente em um cartório eleitoral.