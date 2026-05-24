Quem ganhou a Mega-Sena especial de 30 anos? Confira para onde foi o prêmio de R$ 330 milhões

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:00
O concurso nº 3010 da Mega-Sena foi sorteado na manhã deste domingo (24), no Espaço da Sorte. O concurso especial celebra o aniversário de 30 anos da modalidade lotérica. O prêmio de R$ 336 milhões saiu para x apostas.
Um dos bilhetes vencedores foi registrado em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. O apostador participou por meio de um bolão com 20 cotas, realizado em aposta multicanal, e cada cota será contemplada com parte do prêmio de R$ 168.170.026,83.
O outro bilhete vencedor foi registrado no Rio de Janeiro (RJ), na Patrícius Loteria Ltda. O apostador realizou uma aposta simples, com 6 dezenas marcadas, garantindo direito à metade do prêmio principal, também no valor de R$ 168.170.026,83.
Vencedores da Mega-Sena
O segundo vencedor é de XX, com aposta de R$ XX, registrada na lotérica XXX. O terceiro vencedor é de XX, com aposta de R$ XX, registrada na lotérica XXX.
Além do ganhador principal, x apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ x cada. Outras x apostas faturaram R$ x com quatro acertos.
Os números sorteados foram: 03-30-33-35-45-47. O sorteio seguinte da Mega-Sena acontece na próxima terça-feira (26), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).