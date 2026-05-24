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Quem ganhou a Mega-Sena especial de 30 anos? Confira para onde foi o prêmio de R$ 330 milhões

Prêmio foi sorteado na manhã deste domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:00

Resultado da Mega-Sena Especial de 30 anos
Resultado da Mega-Sena Especial de 30 anos Crédito: Reprodução

O concurso nº 3010 da Mega-Sena foi sorteado na manhã deste domingo (24), no Espaço da Sorte. O concurso especial celebra o aniversário de 30 anos da modalidade lotérica. O prêmio de R$ 336 milhões saiu para x apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. O apostador participou por meio de um bolão com 20 cotas, realizado em aposta multicanal, e cada cota será contemplada com parte do prêmio de R$ 168.170.026,83.

O outro bilhete vencedor foi registrado no Rio de Janeiro (RJ), na Patrícius Loteria Ltda. O apostador realizou uma aposta simples, com 6 dezenas marcadas, garantindo direito à metade do prêmio principal, também no valor de R$ 168.170.026,83.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

O segundo vencedor é de XX, com aposta de R$ XX, registrada na lotérica XXX.  O terceiro vencedor é de XX, com aposta de R$ XX, registrada na lotérica XXX.

Além do ganhador principal, x apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ x cada. Outras x apostas faturaram R$ x com quatro acertos.

Os números sorteados foram: 03-30-33-35-45-47. O sorteio seguinte da Mega-Sena acontece na próxima terça-feira (26), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Mega-Sena: como sacar o prêmio?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Mega-sena Prêmio Loterias Sorteio Caixa Econômica Mega

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