DECISÃO

Quem não paga condomínio pode acabar pagando também o advogado? STJ vai decidir

Corte reconheceu relevância do tema e suspendeu recursos que discutem a cobrança; decisão de mérito ainda será tomada em sessão presencial

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:35

Quem não paga condomínio pode acabar pagando também o advogado? STJ vai decidir Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma conta de condomínio em atraso pode acabar envolvendo mais do que o valor das cotas não pagas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar se o condomínio pode cobrar do próprio condômino os honorários advocatícios contratuais gastos para entrar na Justiça e cobrar a dívida. A discussão foi reconhecida como relevante pela Segunda Seção do STJ, em uma das primeiras sessões virtuais realizadas exclusivamente para definir quais controvérsias serão analisadas dentro do novo regime de relevância. A decisão foi unânime.

O reconhecimento, porém, não significa que o tribunal já decidiu que a cobrança é permitida ou proibida. O processo ainda será julgado no mérito, em uma futura sessão presencial, quando os ministros deverão estabelecer uma tese jurídica que poderá orientar casos semelhantes em todo o país.

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O que está em discussão?

A questão central é saber se os honorários pagos pelo condomínio ao advogado para ajuizar uma ação de cobrança podem ser repassados ao morador que deixou de pagar as taxas. No mesmo julgamento, a Segunda Seção também reconheceu como controvérsia a possibilidade de fazer uma distinção entre os honorários cobrados pela atuação do advogado dentro de uma ação judicial e aqueles relacionados à cobrança extrajudicial de débitos condominiais.

Com o reconhecimento da relevância, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratam da questão e estão em tramitação nos tribunais locais e no próprio tribunal superior.

Por que o tema chegou ao STJ?

A discussão já havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), por meio de um Incidente de Assunção de Competência (IAC). Na decisão catarinense, o entendimento foi de que os honorários contratuais pagos pelo condomínio para ajuizar a cobrança não poderiam ser incluídos na dívida do condômino. Segundo essa posição, a despesa deveria ser tratada por meio dos honorários de sucumbência, aqueles fixados judicialmente e pagos pela parte vencida conforme as regras do processo.

O mesmo tribunal, por outro lado, considerou legítima a cobrança de honorários referentes à atuação do advogado antes da ação judicial, na tentativa de receber os valores devidos de forma extrajudicial. É justamente essa diferença de entendimentos que levou a discussão ao STJ.

Decisão pode afetar as contas dos condomínios

A relatoria da proposta de reconhecimento da relevância ficou com o ministro Sérgio Kukina, presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas (Cogepac). Em seu voto, o ministro destacou que existem posições divergentes sobre o assunto em pelo menos cinco tribunais estaduais e um tribunal regional federal. Para ele, a falta de uniformidade reforça a necessidade de uma definição do STJ por meio de um precedente qualificado.

A discussão também ultrapassa o interesse de quem está sendo cobrado. A forma como os honorários serão tratados pode ter impacto direto na administração financeira dos condomínios. Isso porque as despesas decorrentes da cobrança de cotas em atraso podem repercutir sobre o orçamento do condomínio e, consequentemente, sobre os moradores que mantêm os pagamentos em dia.

Novo regime permite análise de recursos anteriores

Durante o julgamento, Sérgio Kukina também explicou aspectos do novo sistema de relevância criado para os recursos especiais. Com a regulamentação estabelecida pela Lei 15.484/2026 e pela Emenda Regimental 55/2026, o presidente da Cogepac ou outro integrante da comissão pode propor que determinado recurso seja submetido ao regime de relevância, mesmo que não faça parte da seção especializada responsável pelo tema.

No caso analisado, o recurso especial havia sido apresentado contra um acórdão publicado antes da entrada em vigor da Lei da Relevância. Ainda assim, o ministro destacou que a Emenda Regimental 55/2026 permite expressamente que recursos dessa natureza sejam submetidos ao novo sistema. A intenção, segundo Kukina, é evitar que questões jurídicas semelhantes sejam submetidas a regimes diferentes e garantir a implementação do modelo de precedentes criado pela legislação e pelas normas do próprio tribunal.

O que acontece agora?

Com a relevância reconhecida, o processo deixa de ser apenas uma discussão entre as partes envolvidas e passa a ter potencial para orientar decisões semelhantes em todo o país. Agora, o STJ terá de analisar o mérito da controvérsia em uma sessão presencial. É nessa etapa que os ministros deverão definir se os honorários advocatícios contratuais usados pelo condomínio para cobrar judicialmente as taxas em atraso podem ser repassados ao condômino devedor e como deve ser tratada a cobrança extrajudicial.

Até essa definição, portanto, não há uma tese final do STJ autorizando ou proibindo a cobrança em todos os casos. Para o ministro Sérgio Kukina, a definição é importante justamente para garantir maior uniformidade e previsibilidade na aplicação da legislação federal às relações entre condomínios e moradores.