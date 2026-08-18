CRISE BILIONÁRIA

Quem são os donos da Casas Bahia hoje e como a família Klein perdeu o controle da varejista

Família fundadora continua representada no conselho

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:00

Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia, uma das marcas mais conhecidas do varejo brasileiro, não é mais controlada pela família que fundou a empresa. O comando da companhia passou para a Mapa Capital em 2025, após uma operação que transformou dívidas da varejista em ações.

Hoje, a gestora controla a Casas Bahia por meio da Domus VII Participações. A empresa possui 832,4 milhões de ações, equivalentes a 82,11% do capital. Os demais acionistas detêm, juntos, 17,88%.

Como a Casas Bahia tem capital aberto, outros investidores também podem possuir ações da companhia. A concentração dos papéis nas mãos da Domus, porém, garante à Mapa Capital o controle da varejista.

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Como a Mapa Capital virou dona da Casas Bahia

A mudança ocorreu em meio a uma tentativa de reorganizar as finanças da empresa. Em 2025, a Mapa Capital adquiriu aproximadamente R$ 1,6 bilhão em debêntures da Casas Bahia que estavam nas mãos do Banco do Brasil e do Bradesco.

Os títulos foram posteriormente convertidos em ações. Com a operação, a gestora passou a deter cerca de 85,5% da companhia. A participação atualmente registrada caiu para 82,11%, mantida por meio da Domus VII.

A Mapa Capital foi criada em 2013 e atua na área de participações e soluções financeiras. Entre os fundadores estão André Helmeister e Fernando Beda, que também passaram a participar da administração da Casas Bahia.

Beda ocupa a vice-presidência do Conselho de Administração da varejista. Helmeister também integra o colegiado. A presidência do conselho está com Renato Carvalho do Nascimento, reeleito em abril de 2026 para um mandato previsto até 2028. Já Renato Franklin é o CEO e responde pela gestão da empresa.

Onde estão os Klein hoje

A família Klein deixou de controlar a Casas Bahia depois de décadas à frente da companhia. Samuel Klein criou a rede após chegar ao Brasil e abriu a primeira loja em São Caetano do Sul, em São Paulo.

A empresa cresceu sob o comando da família e se tornou uma das maiores varejistas do país. A estrutura societária começou a mudar com a união das operações da Casas Bahia e do Ponto Frio, em 2009.

No ano seguinte, os ativos da Casas Bahia foram incorporados à empresa que posteriormente passou a se chamar Via Varejo. A concentração acionária voltou a ocorrer em 2025, mas dessa vez sob o comando da Mapa Capital.

A família Klein, contudo, não desapareceu da estrutura da companhia. Raphael Klein, neto de Samuel Klein e filho de Michel Klein, integra o Conselho de Administração e participa dos comitês de Finanças e de Pessoas e Governança. Ele, porém, não representa um controle acionário da família sobre a varejista.

O que ainda liga a família Klein à empresa?

Embora tenha perdido o controle da empresa, a família Klein mantém também outros negócios que possuem relação com a Casas Bahia.

Segundo o Estadão, a Icon Realty, ligada a Michel Klein, mantém contratos de aluguel de 158 imóveis ocupados pela varejista. A empresa possui mais de 300 imóveis em 13 estados, entre lojas, espaços em shopping centers e galpões.