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Quer se aposentar sem depender só do INSS? Veja como começar a construir uma renda para o futuro

Modalidade pode complementar a renda do INSS e ajudar a construir uma reserva para o futuro, mas contratação exige atenção a taxas, tributação, rentabilidade e regras de resgate

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Gastos com educação, saúde, previdência privada e dependentes podem ser abatidos do imposto devido (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Quer se aposentar sem depender só do INSS? Veja como começar a construir uma renda para o futuro Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A aposentadoria costuma parecer um assunto distante — até que surge a pergunta: a renda do futuro será suficiente para manter o padrão de vida atual? Para quem não quer deixar essa resposta para depois, começar a construir uma reserva financeira com antecedência pode fazer diferença. Nesse planejamento, a Previdência Privada aparece como uma alternativa de investimento de longo prazo e pode funcionar como complemento à renda da Previdência Social. 

O interesse pela modalidade também aparece nos números: segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), os planos de Previdência Privada aberta registraram R$ 65,9 bilhões em captação bruta nos cinco primeiros meses de 2026. Diferentemente do INSS, que faz parte da Previdência Pública e segue regras definidas pelo governo, a Previdência Privada é voluntária e permite que o investidor faça aportes de acordo com seus objetivos financeiros.

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Mineradores por Portal Brasil.gov.br/ Ricardo Teles
Metalúrgicos por Jvalenciazz Jhon / Pexels
Eletricistas por Shutterstock
Enfermeiros por Divulgação
Técnico de enfermagem por Divulgação
Técnicos em radiologia por Communications Manager / Wikimedia Commons
Médicos por Divulgação
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Caminhoneiros  por Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Frentistas por Arisson Marinho/CORREIO e Reprodução
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Mineradores por Portal Brasil.gov.br/ Ricardo Teles

Na maioria dos casos, portanto, ela deve ser vista como uma forma de complementar o benefício do INSS, e não de substituí-lo. Na prática, os recursos são direcionados para um fundo de Previdência e podem se acumular ao longo dos anos, com possibilidade de rentabilidade. Mas antes de contratar um plano, é preciso olhar além da promessa de uma renda futura. Taxas, rentabilidade, perfil de investimento, tributação e regras para resgate estão entre os pontos que precisam ser analisados.

“As condições para retirar os recursos também merecem atenção. Embora a Previdência Privada seja pensada para objetivos de longo prazo, inclusive a aposentadoria, existem planos que permitem o resgate antecipado. As condições, os prazos e a tributação podem variar de acordo com o produto e a instituição, por isso é fundamental conhecer as regras antes da contratação”, alerta Janielson Paim, educador financeiro do Sicoob.

Quanto mais cedo começar, melhor?

Uma das dúvidas mais comuns é se existe uma idade ideal para contratar uma Previdência Privada. Segundo Janielson, não há uma idade única que sirva para todos, mas começar mais cedo amplia o período disponível para formar a reserva. Isso não significa que seja necessário esperar até ter uma grande quantia disponível para investir. A estratégia pode começar com valores menores e ser ajustada ao longo dos anos.

Veja alguns pontos importantes:

  • Comece quanto antes: quanto maior o prazo, mais tempo haverá para construir a reserva destinada ao futuro.
  • Não espere sobrar dinheiro: aportes de R$ 30, R$ 50, R$ 100 ou R$ 200 por mês já podem fazer parte de uma estratégia de longo prazo.
  • Crie o hábito de investir: a regularidade pode ser mais importante do que começar com uma quantia elevada.
  • Aumente os aportes quando a renda crescer: ganhos maiores ao longo da carreira podem permitir o aumento gradual das contribuições.
  • Coloque a aposentadoria no orçamento: em vez de investir apenas o que eventualmente sobrar no fim do mês, o planejamento deve fazer parte das prioridades financeiras.

“O mais importante não é começar com um valor alto, mas criar o hábito de investir regularmente e aumentar os aportes à medida que a renda crescer. O tempo é um dos principais aliados dos investimentos de longo prazo”, explica Janielson.

Por onde começar?

Antes de escolher um plano, o primeiro passo é entender a própria situação financeira. Isso significa colocar no papel quanto entra, quanto sai, quanto pode ser investido mensalmente e qual renda seria desejável na aposentadoria. Com essas informações, fica mais fácil estabelecer uma meta e avaliar quais estratégias podem ajudar a alcançá-la.

Também não é necessário concentrar todo o planejamento em uma única fonte. A aposentadoria pode ser construída a partir de diferentes componentes, como INSS, Previdência Privada, outros investimentos e patrimônio acumulado ao longo da vida. Nesse cenário, a Previdência Privada pode fazer parte de uma estratégia mais ampla de construção de patrimônio.

O ponto central é começar a planejar antes que a aposentadoria deixe de ser um plano distante e passe a ser uma necessidade imediata. “Quanto mais cedo esse planejamento começa, maior tende a ser o período disponível para construir uma reserva e buscar uma aposentadoria com mais tranquilidade e segurança financeira”, conclui o educador financeiro do Sicoob.

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