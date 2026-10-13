Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer ser médico? Exame obrigatório pode mudar as regras para exercer a profissão no Brasil

Candidatos reprovados poderão refazer a prova

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:19

Exame obrigatório para exercer medicina pode ser votado nesta terça-feira
Exame obrigatório para exercer medicina pode ser votado nesta terça-feira Crédito: Shutterstock

A comissão mista do Congresso Nacional que analisa a Medida Provisória (MP) 1.370/2026 pode votar nesta terça-feira (13) o parecer que torna obrigatória a aprovação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para o exercício da medicina no Brasil.

A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. O relator da proposta é o deputado federal Doutor Luizinho (PP-RJ).

Pela medida provisória, a exigência valerá para estudantes que ingressarem no curso de medicina após a publicação do texto. A aprovação no exame será necessária para obter o registro profissional nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs).

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Os candidatos que não alcançarem o resultado necessário poderão refazer a prova em edições posteriores, previstas para ocorrer semestralmente.

Exame também avaliará estudantes durante a graduação

Aplicado desde 2025 aos alunos do sexto ano de medicina, o Enamed também será realizado por estudantes do quarto ano, mas, nesse caso, com finalidade diagnóstica e voltada à melhoria da qualidade do ensino.

Segundo o governo federal, a medida busca impedir que profissionais sem formação adequada ingressem no mercado de trabalho.

No primeiro ano de aplicação do exame, em 2025, 67% dos 39.258 formandos avaliados tiveram desempenho considerado proficiente.

De acordo com a exposição de motivos da medida provisória, os resultados mais baixos foram registrados em instituições municipais e privadas com fins lucrativos. O documento também aponta a expansão acelerada da oferta de vagas em cursos de medicina nos últimos anos, especialmente na rede privada, inclusive por decisões judiciais.

Mais recentes

Imagem - Liberado por Moraes, Flávio visita Jair Bolsonaro em prisão domiciliar pela primeira vez desde julho

Liberado por Moraes, Flávio visita Jair Bolsonaro em prisão domiciliar pela primeira vez desde julho
Imagem - Funcionário ganha título de '1° escravo CLT' em confraternização de fim de ano, processa empresa e ganha indenização na Justiça

Funcionário ganha título de '1° escravo CLT' em confraternização de fim de ano, processa empresa e ganha indenização na Justiça
Imagem - Leilão do Itaú reúne 113 imóveis com pagamento em até 78 parcelas

Leilão do Itaú reúne 113 imóveis com pagamento em até 78 parcelas