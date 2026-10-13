Quer ser médico? Exame obrigatório pode mudar as regras para exercer a profissão no Brasil

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Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:19
A comissão mista do Congresso Nacional que analisa a Medida Provisória (MP) 1.370/2026 pode votar nesta terça-feira (13) o parecer que torna obrigatória a aprovação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para o exercício da medicina no Brasil.
A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. O relator da proposta é o deputado federal Doutor Luizinho (PP-RJ).
Pela medida provisória, a exigência valerá para estudantes que ingressarem no curso de medicina após a publicação do texto. A aprovação no exame será necessária para obter o registro profissional nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs).
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Os candidatos que não alcançarem o resultado necessário poderão refazer a prova em edições posteriores, previstas para ocorrer semestralmente.
Aplicado desde 2025 aos alunos do sexto ano de medicina, o Enamed também será realizado por estudantes do quarto ano, mas, nesse caso, com finalidade diagnóstica e voltada à melhoria da qualidade do ensino.
Segundo o governo federal, a medida busca impedir que profissionais sem formação adequada ingressem no mercado de trabalho.
No primeiro ano de aplicação do exame, em 2025, 67% dos 39.258 formandos avaliados tiveram desempenho considerado proficiente.
De acordo com a exposição de motivos da medida provisória, os resultados mais baixos foram registrados em instituições municipais e privadas com fins lucrativos. O documento também aponta a expansão acelerada da oferta de vagas em cursos de medicina nos últimos anos, especialmente na rede privada, inclusive por decisões judiciais.