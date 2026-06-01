LOTERIA

Quina 7040 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (1°)

Prêmio estimado é de R$ 15 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:22

Quina Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 7040 do jogo lotérico Quina foi sorteado na noite desta segunda-feira (1°), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 15 milhões.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.

Quina: como jogar

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Quina: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.