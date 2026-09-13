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Quina 7116 hoje: veja o resultado do sorteio deste domingo (13)

Prêmio acumulado está estimado em R$ 31 milhões

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:38

Quina Crédito: Reprodução

O concurso 7116 da Quina será realizado neste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 31 milhões.

As cinco dezenas sorteadas serão divulgadas neste espaço após a realização do concurso.

A premiação acumulou na sexta-feira (11), quando nenhuma aposta acertou os números 12, 43, 61, 67 e 74. O prêmio principal daquele concurso era de R$ 29 milhões.

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Na Quina, o jogador pode escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. Também é possível deixar a seleção a cargo do sistema, por meio da Surpresinha, ou repetir a aposta em concursos consecutivos com a Teimosinha.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3. Além do prêmio principal para cinco acertos, a modalidade paga valores menores para quem acerta quatro, três ou dois números.

Como surgiu a Quina?

A Quina foi criada em 1994 pela Caixa Econômica Federal. O primeiro concurso ocorreu em 13 de março daquele ano. Na modalidade, o prêmio principal é destinado a quem acerta as cinco dezenas sorteadas, mas também há pagamentos para apostas com quatro, três ou dois acertos.

O que acontece com os prêmios não retirados?