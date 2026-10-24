Quina 7151 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:11
O resultado da Quina 7151, sorteada neste sábado (24), tem prêmio estimado em R$ 600 mil para quem acertar as cinco dezenas. O concurso foi realizado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube.
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Dois vencedores levaram o prêmio principal, uma de Uberaba-MG (aposta eletrônica) e uma de São Paulo-SP.
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O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os cinco números sorteados. A Caixa também distribui valores para quem conseguir quatro, três ou dois acertos.
No concurso anterior, realizado na sexta-feira (23), duas apostas acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio principal. Por isso, a Quina chegou ao sorteio deste sábado com uma premiação estimada em R$ 600 mil.
Para jogar na Quina, é necessário escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.
A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa de acertos serão divulgados pela Caixa após a apuração oficial do concurso.