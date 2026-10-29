Quina 7155 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (29)

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Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:17
O resultado da Quina nº 7155 será sorteado nesta quinta-feira (29), pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O prêmio estimado é de R$ 7,2 milhões.
Os números sorteados serão atualizados aqui.
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O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os cinco números sorteados. A Caixa também distribui valores para quem conseguir quatro, três ou dois acertos.
No concurso anterior, realizado na sexta-feira (23), duas apostas acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio principal. Por isso, a Quina chegou ao sorteio deste sábado com uma premiação estimada em R$ 600 mil.
Para jogar na Quina, é necessário escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.
A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa de acertos serão divulgados pela Caixa após a apuração oficial do concurso.