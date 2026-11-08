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Quina 7162 hoje: confira o resultado deste domingo (8)

Sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:23

Quina
Quina Crédito: Reprodução

O resultado da Quina nº 7162 será anunciado neste domingo (8), pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O prêmio estimado é de R$ 2,1 milhões.

Os números sorteados vão aparecer aqui.

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O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os cinco números sorteados. A Caixa também distribui valores para quem conseguir quatro, três ou dois acertos.

No concurso anterior, realizado na sexta-feira (23), duas apostas acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio principal. Por isso, a Quina chegou ao sorteio deste sábado com uma premiação estimada em R$ 600 mil.

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Para jogar na Quina, é necessário escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa de acertos serão divulgados pela Caixa após a apuração oficial do concurso.

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