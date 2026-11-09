RESULTADO

Quina 7163 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (9)

Sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal tem prêmio estimado em R$ 3 milhões

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:43

Quina Crédito: Reprodução

O resultado da Quina nº 7163 seráanunciado nesta segunda-feira (9), pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Os números sorteados serão atualizados aqui.

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O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os cinco números sorteados. A Caixa também distribui valores para quem conseguir quatro, três ou dois acertos.

No concurso anterior, realizado na sexta-feira (23), duas apostas acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio principal. Por isso, a Quina chegou ao sorteio deste sábado com uma premiação estimada em R$ 600 mil.

Para jogar na Quina, é necessário escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.