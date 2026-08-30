LOTERIA

Quina acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; 29 apostas levam mais de R$15 mil

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7105; cada aposta que fez a quadra recebeu R$ 15.453,39

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:02

Quina Crédito: Reprodução

O prêmio da loteria Quina acumulou, após o sorteio do concurso 7105, realizado neste domingo (30). Assim, nenhuma aposta acertou os cinco números.

No entanto, 29 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 15.453,39. Outras 3.288 apostas conseguiram fazer três acertos no concurso e ganharam R$129,80.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Já outras 85.085 apostas acertaram dois números e ganharam R$5,01.

Confira os números sorteados na Quina:

41 - 33 - 02 - 78 - 48