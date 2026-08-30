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Quina acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; 29 apostas levam mais de R$15 mil

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7105; cada aposta que fez a quadra recebeu R$ 15.453,39

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:02

Quina
Quina Crédito: Reprodução

O prêmio da loteria Quina acumulou, após o sorteio do concurso 7105, realizado neste domingo (30). Assim, nenhuma aposta acertou os cinco números.

No entanto, 29 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 15.453,39. Outras 3.288 apostas conseguiram fazer três acertos no concurso e ganharam R$129,80.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Já outras 85.085 apostas acertaram dois números e ganharam R$5,01.

Confira os números sorteados na Quina:

41 - 33 - 02 - 78 - 48

Com o resultado acumulado, a estimativa é que o próximo concurso tenha um prêmio de R$ 10 milhões. O sorteio está previsto para esta segunda-feira (31).

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