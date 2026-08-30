Quina acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; 29 apostas levam mais de R$15 mil

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:02
O prêmio da loteria Quina acumulou, após o sorteio do concurso 7105, realizado neste domingo (30). Assim, nenhuma aposta acertou os cinco números.
No entanto, 29 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 15.453,39. Outras 3.288 apostas conseguiram fazer três acertos no concurso e ganharam R$129,80.
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Já outras 85.085 apostas acertaram dois números e ganharam R$5,01.
Confira os números sorteados na Quina:
41 - 33 - 02 - 78 - 48
Com o resultado acumulado, a estimativa é que o próximo concurso tenha um prêmio de R$ 10 milhões. O sorteio está previsto para esta segunda-feira (31).