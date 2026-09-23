Radar de velocidade média tem testes suspensos pela ANTT; entenda

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Millena Marques
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:34
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu interromper temporariamente os testes do sistema de controle de velocidade média em rodovias federais concedidas. Segundo a agência, a suspensão permitirá a realização de avaliações técnicas, além de ajustes na sinalização e na comunicação direcionada aos motoristas.
De acordo com a ANTT, os procedimentos operacionais do projeto também passarão por revisão antes que os testes sejam retomados. O objetivo é aperfeiçoar a iniciativa e corrigir eventuais necessidades identificadas durante a fase experimental.
A agência reforçou que nenhum condutor recebeu multa, autuação ou qualquer outro tipo de penalidade em razão do sistema. Desde o início dos testes, os atos que autorizaram a experiência determinaram que as informações coletadas não poderiam ser utilizadas para fins de fiscalização ou aplicação de sanções.
Confira os radares espalhados na BR-324
No início de setembro, a ANTT autorizou a realização dos testes em oito estados brasileiros. O modelo avaliado difere dos radares convencionais utilizados atualmente nas estradas do país.
Enquanto os equipamentos tradicionais registram a velocidade em um ponto específico da via, o novo sistema calcula a velocidade média do veículo ao longo de um trecho. Para isso, são instalados dispositivos em dois ou mais pontos da rodovia, que registram o tempo gasto pelo motorista para percorrer a distância entre eles.
A ANTT informou ainda que os trechos submetidos aos testes devem contar com sinalização informando os usuários sobre a realização do experimento.