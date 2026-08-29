TRAGÉDIA

Raio cai em praia, atinge mulher durante caminhada e vítima morre após horas no hospital

Vítima foi encontrada sem sinais vitais, chegou a ser reanimada, mas morreu após ser transferida para um hospital

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:38

Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava Crédito: Reprodução

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (28), e a morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste sábado (29). As informações são do g1 Santa Catarina.

A mulher foi encontrada inconsciente na faixa de areia, sem sinais vitais e com queimaduras pelo corpo. Uma pessoa que presenciou o momento iniciou as manobras de ressuscitação antes da chegada dos socorristas. Os bombeiros foram acionados por volta das 18h15.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Sonho, onde conseguiu ser reanimada. Em seguida, ela foi intubada e transferida para o Hospital Regional de São José, onde permaneceu internada em estado grave.

Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava 1 de 4

Apesar dos esforços da equipe médica, a mulher morreu na manhã deste sábado. Em nota, a direção do Hospital Regional de São José informou que ela recebeu atendimento e suporte médico desde a chegada à unidade, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.

Um vídeo que registra o momento em que a mulher é atingida pelo raio teve a autenticidade confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As imagens foram divulgadas com o conteúdo borrado pela NSC TV, afiliada da TV Globo em Santa Catarina.

O nome da vítima não havia sido divulgado até a última atualização. O caso chamou atenção pela violência da descarga elétrica, que deixou a mulher gravemente ferida mesmo em uma área aberta da praia.