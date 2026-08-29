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Raio cai em praia, atinge mulher durante caminhada e vítima morre após horas no hospital

Vítima foi encontrada sem sinais vitais, chegou a ser reanimada, mas morreu após ser transferida para um hospital

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:38

Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava
Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava Crédito: Reprodução

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (28), e a morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste sábado (29). As informações são do g1 Santa Catarina. 

A mulher foi encontrada inconsciente na faixa de areia, sem sinais vitais e com queimaduras pelo corpo. Uma pessoa que presenciou o momento iniciou as manobras de ressuscitação antes da chegada dos socorristas. Os bombeiros foram acionados por volta das 18h15.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Sonho, onde conseguiu ser reanimada. Em seguida, ela foi intubada e transferida para o Hospital Regional de São José, onde permaneceu internada em estado grave.

Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava

Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava por Reprodução
Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava por Reprodução
Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava por Reprodução
Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava por Reprodução
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Mulher foi atingida por raio enquanto caminhava por Reprodução

Apesar dos esforços da equipe médica, a mulher morreu na manhã deste sábado. Em nota, a direção do Hospital Regional de São José informou que ela recebeu atendimento e suporte médico desde a chegada à unidade, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.

Um vídeo que registra o momento em que a mulher é atingida pelo raio teve a autenticidade confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As imagens foram divulgadas com o conteúdo borrado pela NSC TV, afiliada da TV Globo em Santa Catarina.

O nome da vítima não havia sido divulgado até a última atualização. O caso chamou atenção pela violência da descarga elétrica, que deixou a mulher gravemente ferida mesmo em uma área aberta da praia.

A ocorrência reforça o risco de permanecer em áreas abertas durante tempestades, especialmente em locais como praias. No caso registrado em Palhoça, a vítima chegou a ser socorrida e reanimada, mas morreu horas depois em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Tags:

Mulher Morta Atingida por Raio em Praia

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