TEMPESTADE

Rajadas de vento chegam a 131 km/h e tornados são confirmados após temporais no Brasil

Tempestades atingiram três estados na quarta-feira (4), com chuva acima de 100 mm em 24 horas e registro de granizo

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:28

Rajadas de vento chegam a 131 km/h e tornados são confirmados após temporais no Brasil Crédito: Defesa Civil

Tempestades severas atingiram os três estados da Região Sul do Brasil na quarta-feira (4), com rajadas de vento de até 131 km/h, chuva volumosa e queda de granizo. Os temporais também provocaram tornados em Santa Catarina, segundo balanço divulgado pela Climatempo.

As rajadas mais intensas foram registradas em Caçador (131 km/h), Palmitos (128 km/h) e Chapecó (126 km/h), em Santa Catarina. Outros municípios catarinenses também tiveram ventos acima de 100 km/h. No Rio Grande do Sul e no Paraná, foram registradas rajadas intensas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A chuva também provocou acumulados superiores a 100 milímetros em 24 horas em diversas cidades. Em Paim Filho, no Rio Grande do Sul, foram registrados 175,4 mm. Passo Fundo acumulou 170,4 mm, enquanto Tapera teve 167,6 mm.

Em Santa Catarina, Rio Rufino registrou 150 mm, e Anita Garibaldi, 133 mm. No Paraná, os maiores volumes foram observados em Quitandinha, com 73,2 mm, e Laranjeiras do Sul, com 62,4 mm.

A Climatempo confirmou a ocorrência de um tornado no aeroporto de Chapecó, no oeste catarinense. A Defesa Civil do estado também confirmou um fenômeno do tipo na região de Xanxerê. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram danos provocados pela ventania.

As tempestades começaram a se formar no Rio Grande do Sul e avançaram para Santa Catarina e Paraná ao longo da quarta-feira. Segundo a Climatempo, os temporais estão entre os mais intensos registrados no país em 2026 até o momento.

A previsão indica que a chuva volumosa deve se concentrar no Paraná nesta quinta-feira. O extremo norte de Santa Catarina também pode registrar pancadas moderadas a fortes.