CARRO

Ram 2500 tem recall no Brasil por risco de falha nos freios e no sistema de segurança

Reparo é gratuito e tem duração estimada de uma hora

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:49

Ram 2500 Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação

Uma falha que pode prejudicar o funcionamento dos freios ABS e dos controles de estabilidade e tração levou a Stellantis a convocar um recall de 1.024 picapes Ram 2500 no Brasil. A campanha abrange veículos da versão Laramie, modelo 2018, e o agendamento do conserto já está disponível na rede de concessionárias.

O defeito pode ocorrer no motor da bomba da Unidade de Controle Hidráulico (HCU), segundo a fabricante. Caso o componente falhe, o desempenho desses sistemas de segurança pode ser reduzido ou alterado, elevando o risco de acidentes com danos materiais, ferimentos e até mortes de ocupantes e terceiros.

Estão incluídas na convocação as unidades cujos oito últimos dígitos do chassi vão de JG133258 a JG426128, em sequência não contínua.

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Para corrigir o problema, as concessionárias vão substituir gratuitamente o motor da bomba da HCU. O serviço deve levar cerca de uma hora e exige agendamento prévio.

Os proprietários devem procurar uma concessionária Ram de sua preferência para consultar a previsão de atendimento e marcar o reparo.