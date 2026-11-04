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Ram 2500 tem recall no Brasil por risco de falha nos freios e no sistema de segurança

Reparo é gratuito e tem duração estimada de uma hora

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:49

Ram 2500
Ram 2500 Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação

Uma falha que pode prejudicar o funcionamento dos freios ABS e dos controles de estabilidade e tração levou a Stellantis a convocar um recall de 1.024 picapes Ram 2500 no Brasil. A campanha abrange veículos da versão Laramie, modelo 2018, e o agendamento do conserto já está disponível na rede de concessionárias.

O defeito pode ocorrer no motor da bomba da Unidade de Controle Hidráulico (HCU), segundo a fabricante. Caso o componente falhe, o desempenho desses sistemas de segurança pode ser reduzido ou alterado, elevando o risco de acidentes com danos materiais, ferimentos e até mortes de ocupantes e terceiros.

Estão incluídas na convocação as unidades cujos oito últimos dígitos do chassi vão de JG133258 a JG426128, em sequência não contínua.

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T-Cross: a partir de R$ 119.990 Categorias: Uber X, Comfort e Black por Divulgação
1 de 25
Kwid: a partir de R$ 82.790 Categoria: Uber X por Reprodução

Para corrigir o problema, as concessionárias vão substituir gratuitamente o motor da bomba da HCU. O serviço deve levar cerca de uma hora e exige agendamento prévio.

Os proprietários devem procurar uma concessionária Ram de sua preferência para consultar a previsão de atendimento e marcar o reparo.

Para mais informações, os clientes devem acessar o site www.ram.com.br ou contatar a Central de Serviços ao Cliente Ram pelo WhatsApp (31) 2123 8000 ou pelo telefone 0800 730 7060.  .

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