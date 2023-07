Rampa desaba em show de rap e deixa 25 feridos em Goiânia

Uma rampa desabou e deixou 25 pessoas feridas em um festival de música em Goiânia. O evento acontecia no Estádio Serra Dourada nesse domingo (9). O acidente aconteceu por volta das 23h.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte das pessoas atendidas teve escoriações. No entanto, outras acabaram com fraturas expostas e até traumatismo crânioencefálico. Doze viaturas foram usadas no atendimento às vítimas.