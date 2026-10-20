ORIÔNIDAS

Rastro do cometa Halley ilumina o céu do Brasil nesta semana com chuva de meteoros, criando espetáculo no céu

Fenômeno poderá ser observado em todo o país, com pico entre quarta (21) e quinta-feira (22)

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:58

A chuva de meteoros Orionídeas atingirá sua máxima atividade na quarta (21) Crédito: Divulgação

O cometa Halley só voltará às proximidades do Sol em 2061, mas as partículas deixadas por ele poderão proporcionar um espetáculo no céu brasileiro nesta semana. A chuva de meteoros Oriônidas, também chamada de Orionídeas, chega à máxima atividade na noite de quarta-feira (21), com observação favorecida na madrugada de quinta-feira (22).

Segundo o Observatório Nacional (ON/MCTI), o fenômeno poderá ser acompanhado em todo o Brasil. A International Meteor Organization (IMO) prevê uma taxa de 20 ou mais meteoros por hora em condições ideais. A quantidade efetivamente vista, porém, dependerá da iluminação do local, do brilho da Lua e da presença de nuvens.

Qual será o melhor horário para observar?

A segunda metade da madrugada deve oferecer as melhores condições. Neste ano, a Lua estará crescente, com cerca de 77% do disco iluminado, e seu brilho poderá esconder os meteoros mais fracos enquanto estiver acima do horizonte.

A orientação é aproveitar o intervalo entre o ocaso da Lua e o amanhecer. O Observatório Nacional aponta o período a partir de aproximadamente 1h40 como favorável, mas o horário em que o satélite deixa de iluminar o céu varia conforme a localização.

Chuva de meteoros do cometa Halley: veja como observar o fenômeno no Brasil 1 de 7





Embora o fenômeno seja visível de norte a sul, duas regiões brasileiras têm uma pequena vantagem.

"A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no norte e nordeste, onde ele sobe mais alto", destaca Marcelo De Cicco, astrônomo e coordenador do Projeto EXOSS, parceiro do Observatório Nacional.

Para onde olhar no céu?

O nome da chuva faz referência à constelação de Órion, conhecida pelas Três Marias. Próximo à estrela Betelgeuse fica o radiante, ponto de onde os meteoros parecem partir.

Isso não significa que todos os rastros ficarão concentrados ali. Eles podem atravessar diferentes regiões do céu. Para quem observa do Hemisfério Sul, a recomendação é se posicionar com vista para o nordeste e o norte, mantendo o olhar um pouco afastado de Órion, cerca de 30 a 45 graus ao redor da constelação, para tentar perceber rastros mais longos.

De acordo com De Cicco, as Oriônidas se destacam pelos meteoros rápidos e brilhantes, que muitas vezes deixam trilhas luminosas. As partículas entram na atmosfera a aproximadamente 66 quilômetros por segundo, o equivalente a quase 238 mil quilômetros por hora.

Como acompanhar a chuva de meteoros

Não é necessário usar telescópio ou binóculos. A observação a olho nu permite acompanhar uma área ampla do céu e perceber os riscos luminosos em diferentes direções.

O mais importante é escolher um lugar escuro, de preferência afastado da iluminação das grandes cidades e com poucos obstáculos à visão. Apagar as luzes próximas também ajuda, assim como evitar olhar para o celular.

Vale reservar cerca de 30 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão. O céu precisa estar sem nuvens, e a paciência faz parte da experiência: a taxa estimada para o pico não garante aparições em intervalos regulares.

O que o cometa Halley tem a ver com o fenômeno?

Ao se aproximar do Sol, o Halley libera poeira e outros fragmentos que permanecem espalhados ao longo de sua trajetória. Todos os anos, a Terra atravessa uma região com esse material.

Quando as partículas entram na atmosfera em alta velocidade, produzem os rastros luminosos conhecidos popularmente como estrelas cadentes. Apesar do nome, não são estrelas caindo, mas meteoros.

Os fragmentos costumam ser pequenos, de partículas de poeira a pedregulhos, e geralmente se desintegram rapidamente na atmosfera. O Halley também dá origem a outra chuva de meteoros, as Eta Aquáridas, observadas em maio.

O cometa leva aproximadamente 75 a 76 anos para completar sua órbita ao redor do Sol. Sua última passagem ocorreu em 1986.

Até quando será possível ver as Oriônidas?

A atividade da chuva se estende de 2 de outubro a 7 de novembro de 2026. Assim, ainda será possível procurar meteoros depois do pico, embora a intensidade varie ao longo desse período.