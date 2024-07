FIPE

Reajustes salariais superam inflação em junho e marcam maior série positiva desde 2015

Em junho, 89,7% dos reajustes salariais superaram a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), estabelecendo a série mais longa de reajustes reais positivos desde junho de 2015, com 19 meses consecutivos de ganhos reais, conforme dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Para julho, a prévia indica um reajuste mediano de 5,0%, com o INPC projetado em 3,7%. A proporção de reajustes acima do INPC foi de 85,9%, e o piso mediano previsto é de R$ 1.562, 10% acima do salário mínimo.