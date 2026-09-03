OPORTUNIDADE

Receita faz leilão com iPhone 17 Pro por R$ 1,6 mil e carros a partir de R$ 2,8 mil; veja como participar

Leilão será realizado em 15 de setembro e reúne ainda PlayStation 5, MacBook, drones, videogames, perfumes, cosméticos e outros produtos

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:33

Receita faz leilão com iPhone 17 Pro por R$ 1,6 mil e carros a partir de R$ 2,8 mil; veja como participar Crédito: Divulgação

A Receita Federal em São Paulo vai realizar, no dia 15 de setembro, mais um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os produtos disponíveis estão smartphones, notebooks, videogames, relógios inteligentes, carros, instrumentos musicais, perfumes, cosméticos, bolsas, calçados e artigos esportivos.

Alguns dos itens chamam atenção pelos valores dos lances iniciais. Há, por exemplo, iPhone 17 Pro de 256 GB a partir de R$ 1.604, enquanto um iPhone 17 Pro Max de 256 GB tem lance inicial de R$ 1.937. Também estão disponíveis veículos com valores iniciais abaixo dos praticados normalmente no mercado, como um Nissan Kicks SV CVT 2017 por R$ 2.880 e um Honda Civic LXS automático 2014/2015 por R$ 3.250. O leilão é destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

Confira alguns dos produtos que estão no leilão 1 de 10

Veja alguns dos destaques Entre os lotes disponíveis estão:

PlayStation 5 (1 TB): lance inicial de R$ 554;

iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 1.604;

iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 1.937;

MacBook Air 13" (256 GB): R$ 1.099;

DJI Neo Fly More Combo: R$ 1.902;

Nissan Kicks SV CVT 2017: R$ 2.880;

Honda Civic LXS automático 2014/2015: R$ 3.250;

Toyota Corolla SEG 1.8 2003: R$ 5.760;

Chevrolet Onix Plus 1.0T 2024: R$ 12.960;

Citroën C3 Live 1.0 2024: R$ 13.200.



Os valores são lances iniciais, e as propostas podem aumentar durante a disputa. Quando será o leilão? O período para apresentação das propostas começa às 8h de 8 de setembro e termina às 21h de 14 de setembro. A sessão de lances está prevista para começar às 10h de 15 de setembro, no horário de Brasília.

Como participar?

O interessado precisa acessar o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal por meio do e-CAC, respeitando os horários estabelecidos. Depois, é necessário:

selecionar o edital do leilão, de número 0800100/000010/2026;

escolher o lote de interesse;

clicar em “incluir proposta”;

aceitar os termos e condições apresentados;

informar um valor superior ao lance mínimo estabelecido pela Receita;

salvar a proposta.

O edital pode ser consultado no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal.

Quem pode participar?



