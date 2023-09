Receita Federal libera consulta ao 5° lote de restituição do IR

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (22) a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda. É possível fazer a consulta no site da instituição. O pagamento deste lote, que é o último programado, será feito a 1,2 milhão de contribuintes no dia 29 desse mês. Quem não recebeu ainda a restituição e não entrou nesse lote, caiu na malha fina.



Segundo a Receita, 1.954.814 milhão de declarações foram retidas em malha fiscal esse ano, um número que representa 3,1% do total de documentos entregues.