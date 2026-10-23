ECONOMIA

Receita libera consulta à restituição do Imposto de Renda

Pagamento está previsto para o dia 30 de outubro

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:50

Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foi liberada pela Receita Federal nesta sexta-feira (23). Ao todo, 184.442 contribuintes receberão R$ 531,6 milhões, com pagamento previsto para o dia 30 de outubro. A verificação pode ser feita pela internet ou pelo aplicativo do órgão.

O lote inclui declarações do Imposto de Renda de 2026 entregues fora do prazo ou que ficaram retidas na malha fina, mas tiveram as pendências regularizadas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Do total previsto, R$ 293,4 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. A lista inclui 5.424 idosos com mais de 80 anos, 27.948 pessoas entre 60 e 79 anos, 4.047 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave e 8.827 profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério.

Também estão contemplados 121.531 contribuintes sem prioridade legal que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber a restituição por Pix. Outros 16.665 contribuintes sem prioridade também fazem parte do lote.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças 1 de 6

Como consultar a restituição

Para verificar se o pagamento foi liberado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar na área Meu Imposto de Renda e selecionar a opção Consultar Minha Restituição.

A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets. Outra opção é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para consultar o extrato de processamento da declaração.

Caso encontre alguma pendência, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações.

Como receber o dinheiro

O pagamento da restituição é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários informados ou algum problema com a conta indicada, o depósito não será realizado.

Nessa situação, será possível solicitar o reagendamento do crédito pelo Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de depósito. O procedimento também pode ser feito pela Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001, para capitais; 0800-729-0001, para as demais localidades; e 0800-729-0088, para pessoas com deficiência auditiva.