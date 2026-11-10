NEGÓCIOS

Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil

Fundada em Santarém, a Casa do Celular tem quase 500 unidades em todos os estados e no Distrito Federal e aposta em franquias

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:32

Darlan Almeida, da Casa do Celular Crédito: Divulgação

Com quase 500 lojas em funcionamento, a Casa do Celular quer chegar a mil unidades no Brasil. A rede de telefonia móvel, que fechou 2025 com faturamento superior a R$ 1 bilhão, começou em Santarém, no interior do Pará, com três funcionários. O empresário Darlan Almeida fundou a companhia em 1999.

A expansão ganhou ritmo entre 2018 e 2020. Em dois anos, a rede passou de 26 para 120 lojas, depois de chegar a 80 em 2019. Hoje, a empresa reúne mais de 6 mil colaboradores e gera mais de 2 mil empregos indiretos.

“Chegar a quase 500 lojas é um marco importante, mas nosso maior desafio agora é continuar expandindo com responsabilidade, preservando os valores que nos trouxeram até aqui”, afirma Darlan, que ocupa o cargo de chairman da companhia.

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A rede combina lojas próprias e franquias em três formatos: unidades de rua, lojas em shoppings e quiosques. Mais de 70 franqueados administram mais de um ponto de venda. A operação nacional conta ainda com escritórios em São Paulo e no Ceará.

A presidente da companhia, Izaura Almeida, é irmã do fundador e a maior franqueada da rede. Sob seu comando, a empresa busca padronizar o atendimento à medida que abre novas unidades. Além de vender celulares e acessórios, a rede oferece modalidades de pagamento como Pix e crediário.