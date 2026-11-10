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Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil

Fundada em Santarém, a Casa do Celular tem quase 500 unidades em todos os estados e no Distrito Federal e aposta em franquias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:32

Darlan Almeida, da Casa do Celular
Darlan Almeida, da Casa do Celular Crédito: Divulgação

Com quase 500 lojas em funcionamento, a Casa do Celular quer chegar a mil unidades no Brasil. A rede de telefonia móvel, que fechou 2025 com faturamento superior a R$ 1 bilhão, começou em Santarém, no interior do Pará, com três funcionários. O empresário Darlan Almeida fundou a companhia em 1999.

A expansão ganhou ritmo entre 2018 e 2020. Em dois anos, a rede passou de 26 para 120 lojas, depois de chegar a 80 em 2019. Hoje, a empresa reúne mais de 6 mil colaboradores e gera mais de 2 mil empregos indiretos.

“Chegar a quase 500 lojas é um marco importante, mas nosso maior desafio agora é continuar expandindo com responsabilidade, preservando os valores que nos trouxeram até aqui”, afirma Darlan, que ocupa o cargo de chairman da companhia.

12 empresários que criaram negócios milionários

Delfino Golfeto, da Água Doce por Divulgação
Bruna Vasconi, fundadora do Peça Rara por Divulgação
Darlan Almeida, da Casa do Celular por Divulgação
Rogério Gabriel, do Grupo MoveEdu por Divulgação
Luciana Melo, do Café Cultura por Divulgação
Reinaldo Varela, do Divino Fogão por Divulgação
Ana Medici, da LiveIn Shop por Divulgação
Filipe Sisson, da iGUi por Divulgação
Fábio Roth, do Grupo FROTH por Reprodução
Alan Ladeia, da Carflix por Reprodução
Antônio Carlos Guarini Perpétuo, do Supera por Divulgação
André Belz, da Rockfeller por Divulgação
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Delfino Golfeto, da Água Doce por Divulgação

A rede combina lojas próprias e franquias em três formatos: unidades de rua, lojas em shoppings e quiosques. Mais de 70 franqueados administram mais de um ponto de venda. A operação nacional conta ainda com escritórios em São Paulo e no Ceará.

A presidente da companhia, Izaura Almeida, é irmã do fundador e a maior franqueada da rede. Sob seu comando, a empresa busca padronizar o atendimento à medida que abre novas unidades. Além de vender celulares e acessórios, a rede oferece modalidades de pagamento como Pix e crediário.

“Nossa estratégia de expansão considera essa mudança de comportamento e a necessidade de manter a qualidade da experiência em cada unidade”, diz Izaura, ao comentar a procura dos clientes por orientação na hora da compra e por condições de pagamento compatíveis com o orçamento.

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