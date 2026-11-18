DIREITOS TRABALHISTAS

Rede de lojas é condenada por obrigar motociclista a trabalhar de roupa social e sem proteção adequada

TST manteve indenização de R$ 18 mil a cobrador que era impedido de usar calças, jaquetas, luvas e botas próprias para motociclistas

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:37

Rede de lojas é condenada por obrigar motociclista a trabalhar de roupa social e sem proteção adequada Crédito: Imagem gerada pela IA

Um cobrador motociclista que trabalhava sem equipamentos de proteção adequados e era obrigado a usar roupa social conseguiu manter na Justiça o direito a uma indenização de R$ 18 mil. A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou a condenação das Lojas Cem S.A., de Queimados, no Rio de Janeiro, por expor o funcionário a riscos durante as atividades profissionais.

Além da indenização por danos morais, a empresa também deverá ressarcir o trabalhador pelos gastos com a utilização, o desgaste e a manutenção da motocicleta particular usada no serviço. A decisão reforça que o empregador deve assumir os custos e os riscos da atividade econômica, sem transferi-los ao funcionário.

Motociclista era obrigado a trabalhar de roupa social

Na ação trabalhista, o cobrador afirmou que a empresa exigia que os empregados trabalhassem “todo social”, com calça e camisa sociais. Segundo ele, o capacete era o único equipamento de proteção permitido durante o expediente.

O trabalhador relatou que era proibido usar calças, jaquetas, luvas e botas apropriadas para motociclistas. A restrição, conforme argumentou no processo, deixava partes vulneráveis do corpo, como joelhos e cotovelos, desprotegidas em caso de quedas ou acidentes no trânsito.

O funcionário também afirmou que ter uma motocicleta própria era uma das condições para conseguir a contratação. Ele utilizava o veículo das 9h até o fim da tarde para cumprir as atividades profissionais, mas recebia apenas R$ 94 mensais de ajuda de custo, quantia que considerava insuficiente para cobrir as despesas.

TST mantém indenização de R$ 18 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro, condenou as Lojas Cem ao pagamento de R$ 18 mil por danos morais. Para o tribunal, exigir o uso de traje social e impedir a utilização de equipamentos adequados expunha o motociclista aos riscos do trânsito sem a proteção necessária.

A empresa recorreu, mas a Quarta Turma do TST manteve a condenação. O ministro Alexandre Ramos, relator do recurso, considerou razoável o valor da indenização, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter educativo da medida.

Empresa também terá de pagar pelo uso da moto

Em relação à motocicleta particular, o ministro destacou que a jurisprudência do TST reconhece o direito do empregado ao ressarcimento pelo uso de veículo próprio em benefício do empregador, mesmo sem a necessidade de comprovar individualmente cada prejuízo.

O entendimento tem como fundamento o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece que os riscos da atividade econômica devem ser assumidos pelo empregador. Assim, despesas decorrentes do uso do veículo a serviço da empresa não podem ser transferidas ao trabalhador.