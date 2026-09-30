LOJAS

Rede de mercados é condenada a pagar R$ 2 milhões por expor empregados a assaltos e negligenciar segurança

Empresa também deverá implementar vigilância ostensiva, suporte médico e psicológico imediato, assistência jurídica e emissão regular de CATs em todo o país

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:49

Rede de mercados é condenada a pagar R$ 2 milhões por expor empregados a assaltos e negligenciar segurança Crédito: Divulgação

A rede de lojas Oxxo, em São Paulo, foi condenada a pagar R$ 2 milhões por danos morais coletivos após expor empregados a assaltos e negligenciar a segurança, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT-SP). As apurações revelaram que a empresa funcionava com abertura ininterrupta de 24 horas, com quadro reduzido de pessoal, havendo turnos noturnos e de madrugada operados por apenas um atendente, sem vigilância presencial fixa.

A atuação ministerial teve início a partir de denúncias sobre a precariedade das condições de trabalho na unidade da rede localizada na Avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, em Campinas (SP). Durante o inquérito, constatou-se que a empresa adotava um sistema de segurança meramente patrimonial e reativo, baseado em rondas esporádicas e no direcionamento de instruções para que os próprios trabalhadores fizessem o levantamento de perdas materiais e lavrassem boletins de ocorrência sozinhos.

Quais as denúncias contra a rede de mercado Oxxo? 1 de 4

A Justiça, portanto, determinou uma série de obrigações voltadas à reestruturação dos sistemas de segurança e saúde ocupacional da empresa, com o objetivo de conter a rotina de assaltos, furtos e episódios de violência armada que atingem seus estabelecimentos e afetam de forma contínua a integridade física e psíquica dos trabalhadores.

A reportagem procurou a Oxxo para ter um posicionamento sobre o caso, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

O aprofundamento das investigações reuniu dados de criminalidade nas lojas da rede, com registros crescentes que saltaram de 320 ocorrências de roubo, furto, arrastão ou intrusão na capital paulista em 2023 para 1.053 casos em 2024, além de centenas de episódios no início de 2025.

Cruzamentos de dados com a Previdência Social revelaram dezenas de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, sem que a empregadora tivesse emitido as respectivas Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs). Além disso, relatórios do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador apontaram casos graves de trabalhadoras diagnosticadas com Transtorno do Estresse Pós-Traumático após assaltos violentos.

Segundo os documentos, elas foram desamparadas pela empresa e obrigadas a recorrer ao Sistema Único de Saúde sem suporte patronal, enquanto formulários internos da companhia limitavam-se a quantificar a perda de tabaco, bebidas e valores subtraídos dos caixas.

A sentença determinou que a empresa retifique e mantenha atualizado seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e respectivo Plano de Ação, priorizando medidas de proteção coletiva e reconhecendo a gravidade real dos riscos de violência urbana a que os trabalhadores estão submetidos.

A rede também foi obrigada a implementar vigilância física ostensiva durante todo o horário noturno nas lojas classificadas como de risco médio ou alto. Para as demais unidades, consideradas de menor risco, deverá adotar barreiras físicas eficazes, como atendimento exclusivo por guichê blindado, sistemas de eclusa, cabines de segurança ou botões de pânico conectados a centrais de monitoramento em tempo real, além de manter rondas noturnas.

A decisão judicial estabeleceu ainda a contratação de empresa especializada em segurança privada, com foco na proteção dos trabalhadores, a estruturação de um protocolo para a emissão da CAT até o primeiro dia útil seguinte a qualquer evento de violência, lesão ou abalo psíquico e a revisão do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para instituir vigilância ativa da saúde mental.

A empresa deverá fornecer assistência médica e psicológica integral e gratuita às vítimas, inclusive durante o horário de expediente, e disponibilizar assistência jurídica, com acompanhamento presencial ou remoto aos órgãos policiais e judiciais, evitando que os empregados compareçam desassistidos perante as autoridades.

Para assegurar a efetividade das determinações, o juízo fixou multa diária de R$ 5 mil por estabelecimento em caso de descumprimento de cada obrigação, limitada ao teto inicial de R$ 200 mil por loja. O montante fixado a título de dano moral coletivo e as eventuais multas serão revertidos ao Fundo dos Direitos Difusos, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a projetos e iniciativas sociais indicados pelo Ministério Público do Trabalho e homologados pelo Poder Judiciário.