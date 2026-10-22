SUPERMERCADO

Rede de R$ 20 bilhões inaugura supermercado em que cliente pega produtos e vai embora sem passar no caixa no Brasil

Grupo Muffato investiu R$ 10 milhões em loja autônoma

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:47

Rede de R$ 20 bilhões inaugura supermercado em que cliente pega produtos e vai embora sem passar no caixa no Brasil Crédito: Divulgação

O Grupo Muffato, sexta maior rede supermercadista do Brasil, inaugurou nesta quarta-feira (21) um supermercado autônomo em Curitiba, no Paraná. Com investimento de R$ 10 milhões, a unidade permite que os clientes escolham produtos e saiam sem passar por um caixa tradicional, graças a um sistema de inteligência artificial que registra as compras automaticamente.

Batizada de MGO, a loja fica no bairro Centro Cívico e utiliza 587 câmeras com resolução 4K e 817 prateleiras sensorizadas. A tecnologia identifica os produtos retirados pelos consumidores e os adiciona a uma cesta virtual. Caso um item seja devolvido à prateleira, o sistema atualiza a compra.

A tecnologia também reconhece produtos vendidos por peso, como frutas, verduras, legumes e itens de padaria. Para isso, combina imagens captadas pelas câmeras com informações de peso, sem exigir que o consumidor pese os alimentos em uma balança convencional ou cole etiquetas.

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O cliente pode entrar na loja sem cadastro prévio. Quem utiliza o aplicativo pode ter o valor da compra debitado automaticamente do cartão cadastrado. Já quem prefere não usar o serviço pode pagar em totens na saída, por Pix, cartão ou vale-alimentação. Nessa modalidade, não é necessário escanear os produtos novamente.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Sensei, empresa portuguesa especializada em automação para o varejo. Além de agilizar as compras, o sistema permite identificar produtos que precisam ser repostos e reunir informações para auxiliar na gestão de estoques e na redução de perdas.

Segundo o Grupo Muffato, a iniciativa representa uma nova etapa na estratégia de inovação da empresa, que já utiliza soluções como terminais de autoatendimento e ferramentas de compras digitais.