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Rede de R$ 20 bilhões inaugura supermercado em que cliente pega produtos e vai embora sem passar no caixa no Brasil

Grupo Muffato investiu R$ 10 milhões em loja autônoma

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:47

Rede de R$ 20 bilhões inaugura supermercado em que cliente pega produtos e vai embora sem passar no caixa no Brasil Crédito: Divulgação

O Grupo Muffato, sexta maior rede supermercadista do Brasil, inaugurou nesta quarta-feira (21) um supermercado autônomo em Curitiba, no Paraná. Com investimento de R$ 10 milhões, a unidade permite que os clientes escolham produtos e saiam sem passar por um caixa tradicional, graças a um sistema de inteligência artificial que registra as compras automaticamente.

Batizada de MGO, a loja fica no bairro Centro Cívico e utiliza 587 câmeras com resolução 4K e 817 prateleiras sensorizadas. A tecnologia identifica os produtos retirados pelos consumidores e os adiciona a uma cesta virtual. Caso um item seja devolvido à prateleira, o sistema atualiza a compra.

A tecnologia também reconhece produtos vendidos por peso, como frutas, verduras, legumes e itens de padaria. Para isso, combina imagens captadas pelas câmeras com informações de peso, sem exigir que o consumidor pese os alimentos em uma balança convencional ou cole etiquetas.

Supermercado faz campanha com compras grátis de até R$ 700 e prêmio de R$ 1 milhão; saiba como participar

Mais de R$ 15 milhões em prêmios: o Assaí aumentou em 50% a premiação em relação a 2025, quando foram anunciados mais de R$ 10 milhões. por Divulgação
Compras grátis de até R$ 700: a campanha prevê milhares de compras grátis, que representam R$ 10 milhões do total da premiação. por Divulgação
Prêmio de R$ 1 milhão: ao final da promoção, um único ganhador receberá o prêmio principal. por Divulgação
Como participar: a cada R$ 20 em compras, com CPF ou CNPJ informado, o cliente participa da promoção. Compras de marcas participantes e pagamentos com Cartão Passaí ou Pix dão números da sorte adicionais. por Divulgação
Prazo e outros prêmios: a promoção acontece de 1º a 31 de outubro de 2026 e também distribuirá centenas de milhares de sacolas retornáveis, com cinco modelos inspirados nas regiões brasileiras. por Divulgação
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Mais de R$ 15 milhões em prêmios: o Assaí aumentou em 50% a premiação em relação a 2025, quando foram anunciados mais de R$ 10 milhões. por Divulgação

O cliente pode entrar na loja sem cadastro prévio. Quem utiliza o aplicativo pode ter o valor da compra debitado automaticamente do cartão cadastrado. Já quem prefere não usar o serviço pode pagar em totens na saída, por Pix, cartão ou vale-alimentação. Nessa modalidade, não é necessário escanear os produtos novamente.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Sensei, empresa portuguesa especializada em automação para o varejo. Além de agilizar as compras, o sistema permite identificar produtos que precisam ser repostos e reunir informações para auxiliar na gestão de estoques e na redução de perdas.

Segundo o Grupo Muffato, a iniciativa representa uma nova etapa na estratégia de inovação da empresa, que já utiliza soluções como terminais de autoatendimento e ferramentas de compras digitais.

Fundado em 1974, em Cascavel, no Paraná, o Grupo Muffato reúne cerca de 130 lojas nos estados do Paraná e de São Paulo. Segundo o Ranking ABRAS 2026, da Associação Brasileira de Supermercados, a companhia faturou R$ 20,3 bilhões em 2025 e ocupa a sexta posição entre as maiores redes supermercadistas do país.

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